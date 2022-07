Villeneuve e la sua comunità nel volume di Donato Antonio Telesca

In questi giorni gli abitanti e le attività commerciali del borgo di Villeneuve, gli stessi che poco più di un anno fa erano stati destinatari dell’indagine anonima avviata dalla Libreria Sospesa sull’andamento della vita nel borgo, hanno ricevuto l’invito a prendere parte alla presentazione di BORGOLOGIA, che si terrà presso il Parc Chavonne venerdì 22 luglio 2022 alle ore 20:45 .

Borgologia, edito da EditricErmes, è un libro che parla di Villeneuve per la zona del nord Italia, e di altri due borghi siti al centro e al sud Italia (Novilara in provincia di PesaroUrbino e Sant’Ilario in provincia di Potenza). La pubblicazione è il risultato di un attento caso studio da parte dell’autore, Donato Antonio Telesca, coniugato alle informazioni ricevute dai Veullatsu in occasione della somministrazione del questionario. L’indagine mirava a conoscere problematiche e proposte riguardanti la vita in un borgo.

Borgologia costituisce un volume importante per la comunità di Villeneuve, proprio perchè è stato scritto anche grazie al contributo dei residenti.

Durante la serata di presentazione interverranno rispettivamente le rappresentanze di

Novilara: con Iacopo Fiorani Presidente e Direttore artistico Ass. Culturale La Stele, e la foodblogger-sommelier Elisa Prioli, che terrà una performance live estemporanea di creatività nel cibo conviviale;

Sant’Ilario: con Franco Zaccagnino artista e Presidente Ass. Culturale Museo Arte Arundiana, e con l’avvocato e Socio Comitato Pro-Sant’Ilario.

Moderatore della serata sarà il dottor Ezio Emerico Gerbore.

Una rappresentanza della Chorale Châtel Argent eseguirà alcuni brani “a cappella”, mentre la Proloco di Villeneuve si occuperà del rinfresco e delle gourmandises, rigorosamente a base di prodotti eno-gastronomici locali. (fonte sito Comune Villeneuve)