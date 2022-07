Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine et VdAunie gravité de la situation politique

"Au lendemain du vote de confiance au Sénat, qui a déterminé la fin du gouvernement Draghi, avec certains partis politiques qui quittent la salle du Palazzo Madama lors du vote, et un parti qui reste mais ne participe pas au vote, nous ne pouvons que constater, avec amertume, la gravité de la situation politique dans laquelle l'Italie se trouve catapultée dans un moment si délicat de son histoire.

Nous ne trouvons pas de justifications plausibles et nous pensons qu'il est absurde de faire tomber un gouvernement au moment où, pour faire face à une inflation galopante, une utilisation judicieuse des ressources du PNRR et la relance du monde du travail on devrait baisser les drapeaux des partis et relever ceux du bon sens. Serrons les rangs et si nécessaire, préparons la campagne électorale avec le sérieux et l'engagement qui nous ont toujours distingué".

Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine et VdAunie