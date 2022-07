LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA... DEL DRAGHISTAN

FACCIAMOCI QUATTRO RISATE

Dal 7 al 28 agosto a Bordighera , nei locali della ex chiesa anglicana rinasce il Salone internazionale dell’umorismo che dal 1947 al 1999, sotto la regia di Cesare Perfetto, ha rappresentato un punto di riferimento internazionale imprescindibile per gli umoristi e gli amanti dell’umorismo.

Ora che dopo la morte ci sia una rinascita e che questa rinascita avvenga in una chiesa, seppure ex, è già un fatto che non può non far sorridere. Ma queste sono le imperscrutabili vie dell’umorismo che dell’amore e della morte, ma anche della resurrezione, ha fatto la sua fortuna.

Comunque vi consiglio di farci un salto perché l’Italia è in piena crisi politica e l’argomento più gettonato sui media è la crisi matrimoniale tra Totti e Ilary e solo perché la famiglia reale inglese ci ha concesso, bontà sua, una tregua di qualche mese dei suoi avvincenti guai.

Dimenticavo, in Ucraina continuano a morire sotto i bombardamenti russi.

Quella di Bordighera è l’unica buona notizia che riesco a darvi oggi.