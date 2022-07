Aosta e gli Alpini

L’anno prossimo nel 2023 la Sezione Valdostana celebrerà 100 anni dalla sua fondazione una ricorrenza importante preziosa per la conservazione di ideali e principi che ispirarono i Padri Fondatori. E sarà anche il Decennale della Cittadinanza Onoraria che Aosta conferì all’A.N.A. quando, l’allora Sindaco Bruno Giordano volle riconoscere alle Penne Nere “l’impegno fattivo e l’importante contributo offerto all’intera Comunità, in termini di lavoro di solidarietà sociale di servizio nella Protezione Civile.”

Questa volta sono gli Alpini a voler lasciare una testimonianza concreta dell’affetto che li lega ad Aosta. Il Presidente Carlo Bionaz: ”Stiamo lavorando già da alcuni mesi con la grande collaborazioni di tutti gli Enti Istituzionali competenti per quella che sarà la grande festa della Sezione Valdostana in programma nei giorni 23 e 24 settembre 2023.

Arriveranno gli alpini di tutte le sezioni del Piemonte della Liguria e di molte Sezione amiche perché in pratica tutti gli alpini sono transitati nelle caserme valdostane ! Siamo consapevoli di quanto valore etico morale e sociale abbiano le testimonianze delle centinaia di migliaia di ragazzi che hanno avuto il “battesimo“ della vita nella nostra città ed è per questa ragione che vogliamo donare ad Aosta qualcosa che nel tempo possa rappresentare un elemento di riflessione di stimolo a voler ripercorrere sentieri del passato capaci di arricchirne la storia. Abbiamo creato un concorso per la realizzazione di alcune statue di qualsivoglia fattura da mettere a sito nel Parco dei Giardini dedicati ad Emilio Lussu. L’invito era stato rivolto agli artisti valdostani e 14 di essi avevano aderito all’iniziativa. In seguito solo undici avevano risposto seguendo i criteri richiesti. Questi bozzetti sono ora esposti nell’Hotel des Etats in piazza Chanoux ad Aosta sino a fine agosto. Invito perciò tutti a voler visitare l’esposizione esprimendo la vostra preferenza in modo da scegliere le statue che adorneranno i Giardini Pubblici.”

100 anni tra la gente di Aosta per Aosta ! Parole semplici che ci hanno accompagnato in questa lunga cavalcata parole dal profondo significato che rappresentano la valenza della nostra vita associativa per il Capoluogo della Regione. Un impegno non facile ma necessario per continuare ad essere protagonisti nelle attività di assistenza di volontariato, di profondo altruismo che coinvolge tutti dal presidente ai consiglieri di sezione agli alpini dei gruppi. Una storia la nostra che vogliamo lasciare in eredità ad Aosta anche con le sculture nei Giardini Pubblici!

E adesso zaino in spalla per preparare un grande centenario ! Con tanta buona volontà e determinazione per essere ancor più orgogliosi di appartenere alla più bella Associazione Italiana l’Associazione Nazionale Alpini.