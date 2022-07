Via libera dai sindaci all'assestamento di bilancio della Regione

Il punto centrale dell’Assemblea è stato l’esame del disegno di legge regionale n. 73, avente ad oggetto l’assestamento al bilancio di previsione della Regione per l’anno 2022, illustrato e presentato dal Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e dall’Assessore regionale con delega alle Finanze, Carlo Marzi. L’Assemblea, manifestando apprezzamento per l’aumento complessivo delle risorse destinate alla finanza locale, si è espressa con parere positivo, all’unanimità; è stata al contempo evidenziata l’esigenza di revisionare la base di calcolo per la detrazione IMU sui trasferimenti e di ridurre l'importo annuale dovuto dai Comuni a titolo di compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica, osservazioni peraltro già esplicitate lo scorso marzo in sede di espressione del parere concernente la ripartizione, ai sensi della l.r. 48/1995, dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni relativi all'anno 2022.

L’Assemblea ha poi espresso parere positivo sui disegni di legge n. 72 recante “disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale” e n. 71 concernente le disposizioni in materia di attività della Regione nell’ambito delle politiche promosse dall’Unione europea e dei rapporti internazionali.

Il parere espresso in relazione alla proposta di regolamento regionale n. 2 (“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”) è stato positivo. L’assise si è inoltre espressa positivamente anche in merito all’intesa sulla proposta di determinazione delle quote del fondo di mobilità di cui all’art. 6, l.r. 46/1998, per l’anno 2022.

In chiusura, l’Assemblea si è espressa sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale concernente l’approvazione dei criteri e delle modalità di erogazione all’Azienda regionale edilizia residenziale dei contributi inerenti agli interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica: il parere è stato positivo, ribadendo, come già esplicitato dall’Assemblea in altre occasioni, di non ritenere ammissibile, per il finanziamento dei contributi all’ARER, l’utilizzo di risorse di finanza locale già vincolate ad altre voci di spesa.