L'OPINIONE DI AUTONOMIES BIENS COMMUNS VALLÉE D’AOSTE: Commissione disconosce consorterie

Pur avendo considerato e recepito le indicazioni emerse dal confronto, il testo nella sua versione emendata non riconosce all’ente rappresentativo delle consorterie – Réseau des consorteries – la legittimazione ad agire e interfacciarsi con l’amministrazione Regionale per transitare le Consorterie dal vecchio al nuovo regime.

In quanto associazione che opera a difesa dei beni comuni evidenziamo come gli spazi generici di interlocuzione e dialogo siano ad oggi già garantiti; quello che si chiede alla legge è invece un passo ulteriore: l’attribuzione di funzioni e ruoli specifici al soggetto che oggi rappresenta le Consorterie.

Esprimiamo quindi rammarico per il mancato riconoscimento dell’autonomia organizzativa delle Consorterie, enti ormai privati, a favore di un’autoreferenzialità che si vuole mantenere nella sfera pubblica. In questa direzione, ABC manifesta l’estrema preoccupazione a fronte della scelta di assumere direttamente da parte della Regione la tenuta del Registro delle Consorterie, rammentando come proprio la Regione non sia riuscita in cinquant’anni a completare l’opera di registrazione avviata nel 1973, rimasta ferma a meno di un decimo delle consorterie esistenti.