Il PD VdA chiede continuità al governo Draghi e sostiene il Sindaco Gianni Nuti

Aprire una crisi in questa fase storica per il nostro Paese, con i fondi del PNRR alle porte, è da incoscienti. Sosteniamo a gran voce l'appello dei sindaci italiani, tra i quali anche Gianni Nuti, che hanno chiesto continuità al Governo Draghi.

"Se vogliono farci credere che lo fanno per il bene degli italiani e delle italiane, forse non hanno capito quali sono le conseguenze per la cittadinanza" spiega il segretario Luca Tonino.

Il Partito Democratico, si legge in una nota, continuerà a sostenere questo Governo per permettere a tutte le amministrazioni, regionali e comunali, di ottenere i fondi necessari per il rilancio economico e sociale in questa fase post pandemica molto delicata.

"Non temiamo le elezioni - sottolinea Luca Tonino - ma ancora una volta auspichiamo che prima degli interessi dei singoli partiti possa prevalere il senso di responsabilità e che nel dibattito parlamentare emerga questa priorità: prima il futuro dei cittadini e delle cittadine poi le aspettative dei partiti".