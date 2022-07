Appello dei Sindaci valdostani al Presidente Draghi perché resti al Governo

L’appello, partito nelle scorse ore dai Sindaci di alcune grandi città, ha rapidamente raccolto il favore anche dei primi cittadini dei Comuni più piccoli. Il Presidente del CPEL Franco Manes afferma: “Una presa di posizione, quella di molti Sindaci Valdostani, assolutamente personale che non deve essere strumentalizzata. Un appello importante proveniente da tanti piccoli Comuni che, sicuramente, saranno tra i più penalizzati dall'incertezza amministrativa dei prossimi mesi. È indubbio, nel rispetto dei ruoli di ciascuno e delle ideologie di tutti, che tanti Sindaci Valdostani ribadiscono la necessità di una serenità amministrativa in un momento molto importante per la crescita della nostra Valle e del nostro Paese.” Incredulità di fronte a comportamenti tanto irresponsabili. È questo il giudizio che esprimono i primi cittadini valdostani così come tanti colleghi delle principali città italiane e di mille comuni, di fronte a quanto sta accadendo. “Noi Sindaci, chiamati ogni giorno alla difficile gestione e risoluzione dei problemi che affliggono i nostri cittadini, chiediamo a Mario Draghi di andare avanti e spiegare al Parlamento le buoni ragioni che impongono di proseguire l'azione di governo. Allo stesso modo chiediamo con forza a tutte le forze politiche presenti in Parlamento che hanno dato vita alla maggioranza di questo ultimo anno e mezzo di pensare al bene comune e di anteporre l'interesse del Paese ai propri problemi interni”, evidenziano nel loro appello.