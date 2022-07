Pseudo alpinisti vigliacchi rubano bandiera centenario Parco Gran Paradiso

"Rubata" la bandiera del centenario del Parco. La scorsa settimana qualcuno ha pensato bene di rimuovere la bandiera del centenario del Parco sulla cima del Gran Paradiso, posizionata a 4.061 metri di altitudine.

Il vile gesto, tenendo conto che la bandiera è stata tagliata (e non strappata dal vento), non intaccherà certamente il significato per cui la stessa è stata issata, e cioè celebrare 100 anni di storia, e di futuro, dell'area protetta. Verrà comunque riposizionata presto e continuerà a sventolare sulla cima del Gran Paradiso sino alla fine dell'estate. Un grazie alle guide alpine di Valsavarenche che hanno sorvegliato in queste settimane e prontamente segnalato l'episodio.Lo spiega una nota dell'Ente Parco.









LA BANDIERA QUANDO E' STATA PORTATA IN VETTA AL GRAN PARADISO