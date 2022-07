Stella Alpina preoccupata per situazione politica nazionale

Carlo Marzi, segretario regionale Stella Alna, non ha dubbi. Quello del M5S "È un agire politico contro l’interesse del Paese e, a maggior ragione in questo momento, a discapito di ogni singolo territorio; si pensi ad esempio all'importante lavoro che per la nostra Valle si sta compiendo in questo momento in Commissione Paritetica e in Parlamento per la centralità e la specificità della Montagna".

Una convinzione che fa dire a Marzi "Noi auspichiamo che il Presidente Draghi dia nuovamente la sua disponibilità ad accompagnare l'Italia fino alla naturale scadenza elettorale del 2023".

Di più, Carl9 Marzi si augura che "torni al “Centro” dello scacchiere italiano la politica vera e non quella fatta di slogan che in pochi anni si sono sciolti come chi li aveva inventati".

Il Movimento Stella Alpina