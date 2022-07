Denis Brunod (Lega) 'basta sovrapposizione delle manifetsazioni'

Nella seduta consiliare del 13 luglio 2022 è tornata all'attenzione dell'Aula la problematica delle sovrapposizioni delle manifestazioni sportive, enogastronomiche e dell'artigianato, con un'interrogazione del gruppo Lega Vallée d'Aoste che ha chiesto quali azioni siano state intraprese per ovviare al problema e per evitare la concentrazione di numerosi eventi in un ristretto periodo dell'anno.

L'Assessore al turismo, Jean-Pierre Guichardaz, ha precisato: «La corposa proposta di eventi valdostani rappresenta la vivacità del nostro territorio: ogni comune, proloco e associazione ha voglia di mettersi in gioco, soprattutto durante questo periodo estivo per realizzare eventi che possano creare interesse di turisti e non solo. Riteniamo che vi sia una buona distribuzione territoriale e di tipologia degli eventi: ci possono essere delle similitudini su specifiche manifestazioni che però sono proposte su comuni diversi. Gli eventi sportivi sono oltre 50 ma bisogna considerare che alcuni di essi vengono proposti in tandem dagli stessi organizzatori. Per quanto riguarda i grandissimi eventi, generalmente organizzati o sponsorizzati dalla Regione, viene fatta a monte una valutazione delle capacità che questi hanno di incidere sulla promozione sportiva, culturale, gastronomica del territorio in generale. È quindi difficile che queste iniziative si sovrappongano a meno che non si tratti di eventi completamente diversi tra loro che intercettano tipologie di utenti differenti. Sugli altri eventi, l'Assessorato si confronta in via informale sia con gli enti locali che con le associazioni, cercando di dare indicazioni senza entrare nel merito, soprattutto nei confronti di iniziative che non sono sostenute economicamente da noi e per le quali non è stato chiesto il patrocinio. Segnaliamo sempre agli organizzatori l'importanza di valutare la presenza di eventi simili soprattutto se vicini al loro territorio. Peraltro, il sito "love.vda.it" e l'App "Valle d'Aosta Events" sono aggiornati in maniera puntuale e precisa e possono costituire un valido aiuto per la programmazione delle manifestazioni.»

Il Consigliere Dennis Brunod (nella foto) ha replicato: «Volevamo richiemare l'attenzione su un tema che avevamo già proposto in Aula oltre un anno e mezzo fa. In quell'occasione l'Assessore ci aveva parlato della realizzazione di una sorta di "consulta" per la programmazione degli eventi. Ci saremmo aspettati un maggior coordinamento delle manifestazioni che invece non c'è.

Gli eventi sportivi di questa estate sono 59 con gare molto ravvicinate che si sono svolte a distanza di pochi giorni l'una dall'altra se non addirittura negli stessi giorni. Si tratta anche di competizioni di prestigio, alcune patrocinate dalla Regione.

La Valle d'Aosta è piccola e il bacino di utenti (atleti e spettatori) è ristretto: avere una fermentazione di gare così vicine porta alla divisione degli atleti che, inevitabilmente, devono scegliere tra un evento e l'altro. La sovrapposizione non è d'aiuto né per la forma fisica degli atleti, né per gli organizzatori, né per la concentrazione di pubblico. Bisogna puntare a una maggiore destagionalizzazione e distribuire meglio gli appuntamenti.»