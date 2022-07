Gaia ed Elwis si sono raccontati a Valpelline

“Grazie agli Amici dell’Abbé Henry perché pur essendo Elwis e Gaia praticamente tutti e due di Roisan, non ci avevamo pensato, invece questa serata è stata molto bella ed interessante”. Il commento di Laurent Sarteur, assessore del comune di Roisan, la dice lunga sul successo della serata dove a Valpelline i due Campioni Gaia Tormena nel ciclismo, Elwis Chentre nel rally, si sono ‘confessati’ a Valpelline nel corso di un incontro pubblico.

Gaia Tormena, 20 anni fra pochi giorni, nonostante sia giovanissima ha già collezionato una serie di successi internazionali importantissimi. Solo per restare ai riconoscimenti più importanti nel 2021 la vittoria nella finale di Coppa del Mondo a Barcellona e l’Europeo a Novi Sad. Elwis Chentre, qualche anno in più (47), ma utili per fare esperienza, ha disputato più di 200 gare vincendone una quarantina tra le quali il Rally Nazionale “Il Grappolo” con la SkodaFabia Rally2Evo.

Ma a Roisan è un idolo degli alunni perché li porta tutti i giorni a scuola con lo scuolabus. A quale velocità? “E’ vero, i bambini hanno con me un rapporto speciale e questo mi fa molto piacere. Anche le famiglie sono davvero gentili. Credo che l’importante sia saper scindere il lavoro dalla passione automobilistica e fare le due cose al meglio”.

Durante la serata di Valpelline Gaia ed Elwis non hanno parlato solo delle loro esperienze sportive. Hanno incuriosito il pubblico anche con qualche annotazione più personale.

Gaia si è scoperta, ad esempio, portatrice di un messaggio di pace tra automobilisti e ciclisti. “E’ vero. Specialmente dopo il lockdown mi pare che gli automobilisti siano diventati più impazienti. Riescono a stare pazienti in silenzio magari dietro ad un trattore, ma se devono stare dietro a dei ciclisti in fila … si irritano. La ragione forse non è da una sola parte. Bisognerebbe però capire le esigenze sia dei ciclisti che degli automobilisti e cercare di convivere con maggiore serenità e sicurezza per tutti”.

Elwis, invece, confessandosi sommessamente ha detto: “Trovo difficile salire in macchina e non stare alla guida, quando questo mi capita perché magari vado in giro con degli amici …. cerco di fare di tutto per distrarmi e non guardare cosa fa l’autista: guardo fuori dal finestrino, faccio finta di leggere qualcosa … non riesco a stare tranquillo quando guidano gli altri”.

L’appuntamento con Gaia ed Elwis ha registrato un nuovo “tutto esaurito” nella Sala Polivalente che ora si appresta ad ospitare un incontro più …. territoriale.

La prossima settimana, giovedì 21 luglio, attraverso foto d’epoca, documenti e testimonianze si parlerà delle Scuole di Valpelline. Quella del Capoluogo, inaugurata nel 1931, e quella decentrata di Lavod ora riconvertita in abitazione privata. Sarà anche l’occasione per parlare delle insegnanti che si sono succedute nel tempo con particolare riguarda alla “mitica” Maestra Vigliardi. Appuntamento ore 21.00 nell’ex-Centralina.