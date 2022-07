Aosta: Lavori in corso per la mostra-mercato “Le Grenier en Place”

L’iniziativa, in calendario dalle 9 alle 20, si terrà in piazza Chanoux, nonché lungo i portici del Municipio. Agli espositori verranno concessi complessivamente 61 posteggi, il cui allestimento sarà a loro carico, così come il Canone per l’occupazione del suolo pubblico. All’iniziativa saranno ammessi i soggetti che non esercitano l’attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale (venditori non professionali) e le associazioni di volontariato e Istituzioni scolastiche, cui sono dedicati tre posteggi in via riservata.

Le specializzazioni merceologiche consentite sono le seguenti: oggetti di antiquariato, cose vecchie, cose usate, oggettistica antica, libri, anche antichi, quadri e stampe, piante, fiori, numismatica e monete, pizzi, ricami e lavorazioni a maglia realizzati artigianalmente, candele artigianali, composizioni di fiori secchi, oggettistica decorata con le tecniche del découpage, del kraft e del patchwork, oggetti da collezione, oggetti di bigiotteria realizzati artigianalmente, lavorazioni e creazioni dell’ingegno prodotte con qualsivoglia materiale (es. legno, ferro, cuoio) purché non di serie.

Le domande di partecipazione, accompagnate da marca da bollo, dovranno pervenire al Comune di Aosta tramite posta (all’indirizzo: Comune di Aosta – Ufficio Commercio – Piazza Chanoux n. 1 – 11100 Aosta) o posta elettronica (indirizzo: protocollo@comune.aosta.it) ovvero con consegna a mano allo Sportello amicoinComune (previo appuntamento, telefonando al n. 0165-300.750) entro mercoledì 3 agosto 2022.

I moduli per la richiesta possono essere scaricati dal sito Internet www.amicoincomune.it sezione “Imprese”, “Servizio n. 18 – mostre mercato” raggiungibile direttamente al link https://www.amicoincomune.it/web/index.php/ita/scheda/18/imprese.

I posteggi saranno assegnati mediante la redazione di graduatorie distinte per ogni categoria di operatori ammessi a partecipare alla mostra mercato e pubblicate all’albo pretorio on line del sito Internet comunale per almeno dieci giorni a far data dalla numerazione della determinazione dirigenziale di approvazione delle graduatorie. La manifestazione potrà essere annullata per cause sanitarie legate all’emergenza epidemiologica in corso da Covid-19 o nel caso non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni pari a 20. In tali ipotesi non sarà riconosciuto alcun rimborso per le spese di iscrizione sostenute.