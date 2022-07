Courmayeur: Indagine per affidamento servizio ambulatorio infermieristico e servizi di telemedicina

Comune di Courmayeur intende offrire ai propri cittadini e turisti un servizio di assistenza medica altamente specializzato, basato su un sistema di telemedicina. In particolare, il Comune intende affidare un servizio diagnostico e terapeutico attraverso lo strumento della telemedicina, con l’obbiettivo di ottenere i seguenti vantaggi:

- migliorare il livello di interazione fra territorio e operatori;

- ridurre la necessità di spostamenti, spesso problematici nel caso di utenti fragili;

- garantire un servizio diagnostico e di cura altamente qualificato, possibile attraverso il

coinvolgimento di personale sanitario munito di specifica preparazione.

A questo fine il Comune ha pubblicato un avviso per la ricerca di un concessionario, al quale metterà a disposizione le unità immobiliari site in Courmayeur, Strada delle Volpi, individuate nelle planimetrie allegate al presente avviso sotto le lettere A), nelle quali sono evidenziate anche alcune parti comuni che andranno condivise con il centro traumatologico esistente o altre attività mediche che interverranno in futuro.

Il presidio dovrà prevedere la presenza di personale paramedico specializzato e di eventuali ulteriori professionisti sanitari tecnici almeno 4 ore giornaliere per 6 gg alla settimana con orari da concordare.

Il presente avviso è, pertanto, finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata, da indire ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento, in concessione, dei seguenti servizi:

Gestione di un servizio di ambulatorio infermieristico ed erogazione di servizi di telemedicina

La durata della concessione è di anni 2, prorogabile per ulteriori 24 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs 50/2016, nelle more della conclusione della procedura necessaria per l’individuazione di un nuovo contraente.