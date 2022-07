Parte lancia in resta il neo presidente di Confindustria VdA

"Privare in questo momento così delicato il Paese di una stabile maggioranza è un gesto di grande irresponsabilità soprattutto alla luce della preoccupante situazione internazionale che richiederebbe da parte di tutte le forze politiche il massimo senso di responsabilità". Non lascia spazio a interpretazioni soggettive le parole pronunciate da Francesco Turcato, neo presidente di Confindustria VdA, che il giorno dopo la sua elezione - succede a Giancarlo Giachino - è entrato a gamba tesa nelle questioni italiane che hanno grandi e gravi ripercussioni anche in Valle.

"Il tessuto produttivo italiano già pesantemente colpito da rincari energetici, delle materie prime, inflazione necessita di una guida stabile e di riforme che non possono essere più rinviate", ha fatto sapere attraverso una nota confindustriale.

"Auspichiamo pertanto - ha detto - che il Presidente Draghi possa continuare il suo lavoro per il bene di tutti, famiglie ed imprese. Le sfide che ci attendono sono tante e ambiziose e il Paese non può permettersi battute d’arresto. ULTREYA Andiamo avanti".

CONFINDUSTRIA VALLE D’AOSTA SI RINNOVA: FRANCESCO TURCATO NUOVO PRESIDENTE

L’Assemblea Generale di Confindustria Valle d’Aosta ha eletto il suo nuovoPresidente per il quadriennio 2022-2026: il dott. Francesco Turcato. Durante un evento tenutosi presso l’azienda associata Sorgenti MonteBianco S.p.A. e alla presenza di più di 200 persone, Turcato è successo a Giancarlo Giachino. L’Assemblea è stata moderata dalla giornalista de Il Sole24Ore, Filomena Greco e ha visto la partecipazione del Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

Francesco Turcato, 44 anni, è nato a Palmanova (UD). Laureato in Scienze Giuridiche, è attualmente Amministratore Delegato di diverse aziende nel settore metalmeccanico, quali: GMI S.R.L., Simach S.r.l., Aosta Servizi Generali S.r.l., Nuova Carpenteria Aosta S.rl., Elettro Meccanica Aosta S.r.l., Meccanique La Vallée S.r.l e GE-HL S.r.l.

È inoltre Direttore Generale dell’azienda Metal Sebina S.r.l. e membro del Consiglio di Qwikword corp. New York.

Da gennaio 2019 a dicembre 2020 è stato Componente del Consiglio Generale di Federmeccanica Roma.

Francesco Turcato è da diversi anni impegnato nella vita associativa di Confindustria Valle d’Aosta: da gennaio 2019 a dicembre 2020 è stato Presidente della Categoria Metalmeccanici ed ha ricoperto la carica di Vice Presidente da dicembre 2020. Dal 2022 è Presidente A.V.I. Servizi S.r.l., società di formazione di Confindustria Valle d’Aosta. L’Assemblea è stata un’occasione di confronto sul futuro della Valled’Aosta. È stata organizzata una tavola rotonda dal titolo “La sfida dellaValle d’Aosta: studiare il futuro per capire il presente” con la partecipazionedi: Federica Dusman, Amministratore Delegato Sorgenti Monte Bianco;Francesco Monti, CEO Podium Advanced Technologies; Edy Incoletti, Vice Presidente Vicario di Confindustria Valle d’Aosta; Danilo Oscar Lancini, Europarlamentare del Gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà.

Prima dell’inizio si è tenuto un incontro tra l’autorevole presenza dell’Europarlamentare Lancini, il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomie i dirigenti della Confindustria locale.

E' intervenuto il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che con la sua presenza ha volutomanifestare la sua vicinanza al tessuto produttivo e agli imprenditori valdostani. L’Assemblea si è conclusa con la consegna degli omaggi e il rinfresco a cura della Fondazione Ollignan, centro agricolo con finalità di solidarietàsociale, che ha utilizzato esclusivamente prodotti delle aziende associate a Confindustria Valle d’Aosta.