Recuperata salma alpinista sul Cervino

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano questa mattina sul Cervino per il recupero del corpo senza vita di un alpinista svizzero. L'incidente si è verificato a quota 4300 mt, nei pressi della Scala Jordan (l'allarme alle ore 09.30). L'uomo è precipitato per una trentina di metri, in fase di discesa. Illesa la compagna, che è stata portata a Cervinia.

La Scala Jordan, è una vera e propria scala posta sulla cresta del Leone, a pochi metri dalla vetta del Cervino; ha un'importanza storica ed è stata impiegata da migliaia di alpinisti di tutto il mondo.