I bacini di cva protagonisti della puntata di linea blu

“La scelta di sviluppare una collaborazione con Linea Blu è in primis un tributo che CVA ha voluto fare alla Valle d’Aosta, alle sue acque, al suo meraviglioso territorio” commenta Giuseppe Argirò, Amministratore delegato del Gruppo e uno degli ospiti della trasmissione, che precisa “In una fase storica complessa come quella che stiamo attraversando, in cui le criticità geopolitiche e quelle energetiche spaventano e disorientano, è importante spiegare anche al grande pubblico come l’idroelettrico rappresenti la più importante fonte energetica rinnovabile, totalmente rispettosa del territorio e delle acque. Una risorsa che va valorizzata e sostenuta a tutti i livelli”.

Oltre ai bacini di CVA, la puntata che andrà in onda sabato sarà un viaggio che partendo dalla Mer de Glace e dai ghiacciai valdostani racconterà sorgenti, fiumi, torrenti, laghi, fino alla scoperta degli antichi Rus, un reticolo di canali creati nel Medio Evo per non disperdere e poter utilizzare le acque.

“Sono molto soddisfatto dell’iniziativa intrapresa da CVA in cui ho avuto il piacere di essere convolto” afferma Luciano Caveri, Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate “Com’è noto, siamo in una fase molto critica che vede nella crisi idrica in corso i primi drammatici effetti del cambiamento climatico, tragicamente evidenziati dalla tragedia della Marmolada. È importante che a tutti i livelli venga compresa l’attenzione che la Regione ha per l’acqua e per il suo utilizzo, anche attraverso CVA. Contemperare le esigenze connesse alla produzione di energia idroelettrica con il rispetto delle acque e la valorizzazione del territorio è da sempre un obbiettivo che perseguiamo con attenzione”.

Grazie al contributo prezioso delle Funivie del Monte Bianco, delle Guide Alpine valdostane, dell’Arpa, della Fondazione Montagna Sicura del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, Donatella Bianchi racconterà la crisi idrica, la siccità ma anche ciò che da tempo si sta facendo in Valle d’Aosta per tutelare il territorio e monitorare gli effetti del cambiamento climatico. Nella puntata troveranno spazio anche il Centenario del Parco del Gran Paradiso, il rafting sulla Dora Baltea con Fabio Gallo ed un’intervista a Paolo Cognetti in occasione dell’uscita nelle sale del film “Le otto montagne” tratto dal celebre libro ambientato nella Val d’Ayas.