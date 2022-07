La carica degli 11mila a Gressan per Jova Mountain Party

Attenzione all’ambiente e al pianeta tra i temi principali portati sul palco. Il grande veliero di Lorenzo Jovanotti è sbarcato ieri sera, mercoled13 luglio, per la tappa delsuo tour all’area verde Les Iles di Gressan.

Presenti 11.000 spettatori per la festa più allegra, colorata e chiacchierata dell’estate . Uno show ininterrotto, durato 9 ore, partito già nelle prime ore del pomeriggio, complice il bel sole e lo scenario speciale, differente dalle altre tappe del Jova beach party 2022; la spiaggia eil mare.

La tappa è così diventata per Jovanotti ‘’Jova mountain Party’’.

(foto Babrizia Pavetto)

Tra gli ospiti ad alternarsi sui tre palchi; Tananai, Gianni Morandi, Johnson Righeira componentedello storico duo musicale Righeira, il dj e producer Albert Marzinotto, la cantante e rapper AnaTijoux, il trio latino Cacao Mental, il duo AckeeJuice Rockers, Stereoliez, Voilaa ft. Pat Kalla.

Sta definendo un nuovo modello comportamentale per i grandi eventi il progetto ambientale che si sviluppa in ciascuna tappa del tour grazie al lavoro degli organizzatori e addetti; maxi isole ecologiche per i rifiuti, aree relax realizzate con materiali riciclati e pannelli esplicativi, materiale per il servizio (piatti, posate, tovaglioli) in materiale compostabile, messaggi in video cartoline per chi è al concerto per una grande occasione di sensibilizzazione. Il progetto ambientale, concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il JOVA BEACHPARTY, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, Ri-Party-Amo, vuole rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia.

Dal palco Jovanotti ha tra l'altro detto: “Sono piccole cose. Non utilizziamo plastica monouso, o perlomeno utilizziamone il meno possibile e quando la utilizziamo, non disperdiamo la plastica, ma raccogliamola. La cosa più importante è quella adesso, è cercare poi di avere degli obiettivi, di ascoltare soprattutto gli scienziati e non i fuffaroli. Gli scienziati, quelli che ci dicono le cose, quelli che ci spiegano cosa può essere fatto, quello che si può fare. Quella è la cosa. Se volete fare un atto di coraggio un atto eroico, raccogliete e differenziate i rifiuti".

Il tour proseguirà con la tappa di domenica 17 luglio ad Albenga, città dove alla fine degli anni '80 Jovanotti svolse il servizio militare.