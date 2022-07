In 11.700 al Jova Beach Party di Gressan

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio informa che sono stati 11.700 gli spettatori presenti ieri al Jova Beach Party di Gressan. Unica tappa del tour di Jovanotti fuori dal contesto ‘beach’, quella valdostana è stata la terza delle dodici location scelte per l’edizione 2022, e che per il sindaco di Gressan, Michel Martinet, è da ripetere.

“È stato un evento del popolo – commenta l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - che ha coinvolto molti valdostani oltre a tantissimi turisti che ha generato un indotto importante per l’economia e per l’immagine della Regione. Un’operazione come questa è vincente sotto tutti i punti di vista. Il Jova Beach Party ha concentrato l’attenzione dei media sulla Valle d’Aosta in una fase dell’estate che non è ancora quella di Altissima stagione”.

“La scelta della Valle d’Aosta è stata fatta in virtù dell’unicità della location, unita alla sempre più riconosciuta capacità di ospitare i grandi eventi. La sinergia tra organizzatori, Office Régional du Tourisme, Comuni di Gressan e di Aosta e strutture regionali con il coinvolgimento attivo di tutte le Forze dell'Ordine, della Protezione civile e dell'assistenza sanitaria ha permesso che l'evento si svolgesse in piena efficienza e sicurezza.

“Si è trattato del concerto – prosegue l’Assessore –, a livello numerico, più grande mai organizzato in Valle d’Aosta in un momento, peraltro, nel quale la pandemia da Covid-19 ancora impensierisce. Un unicum, iniziato nel primo pomeriggio e continuato sino a tarda sera. Lo spettacolo è stato molto coinvolgente: chi ha vissuto il concerto ha goduto anche di un’esperienza di vita legate ad un artista che sa sensibilizzare il suo pubblico sui temi della sostenibilità ambientale, dell’attenzione sociale trasmettendo un’entusiasmante energia positiva. Elementi, sensazioni, emozioni, generati attraverso la musica, strumento di comunicazione straordinario che il talento di Lorenzo Cherubini ha saputo esaltare. Intorno all’impegno sociale di un cantante si sono ritrovate generazioni trasversali: nessun evento, credo, sia in grado di unire generazioni differenti come un concerto di un artista strutturato e poliedrico. È un evento che sarà ricordato nel tempo”.

"Dopo due anni di pandemia vivere un bel momento come quello di ieri sera, all'insegna della spensieratezza e con generazioni diverse che ballavano e si divertivano, è il più bel risultato che ci portiamo a casa". Per il sindaco di Gressan, Michel Martinet, la tappa valdostana del Jova Beach Party, in scena ieri sera all'area verde Les Iles davanti ad 11.700 spettatori, è stata "un successo da replicare". Tutto è filato liscio senza intoppi. La macchina organizzativa, con centinaia di volontari impegnati nella sicurezza e nella logistica dell'evento, ha funzionato alla perfezione: "Sono mesi che lavoriamo insieme ai Comuni vicini e all'Office du Tourisme all'organizzazione del Jova Beach Party qui a Gressan. La collaborazione è stata fondamentale anche perché per un comune come il nostro si tratta di eventi piuttosto impegnativi", afferma il primo cittadino. Che aggiunge: "Con il Comune di Aosta abbiamo anche siglato un protocollo d'intesa per l'organizzazione di eventi di questo tipo, direi che il concerto di ieri è stato il primo test ed è andato bene".



Martinet è certo che la tappa valdostana del tour estivo di Jovanotti avrà delle ricadute positive in termini di immagine e di turismo sull'intera Regione: "Degli 11.700 biglietti venduti - spiega- 3-4 mila sono stati acquistati da valdostani e i restanti sono stati venduti fuori, per questo credo che l'evento sia stato un buon canale di promozione per l'intera regione. Sicuramente come Comune siamo intenzionati a impegnarci affinché eventi di questo tipo non siano un unicum ma possano ripetersi anche in futuro".