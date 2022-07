Aosta: Nel parco Puchoz per sperimentare lo sport integrato

Charlotte Bonin ospiste d'onore al Be different, play together

Protagonista del pomeriggio - a partire dalle ore 16,30 e fino alle ore 19,30 - sarà lo sport integrato, a sottolineare l’importanza per il benessere psico-fisico di consentire anche alle persone con disabilità di praticare le discipline sportive. L’appuntamento speciale avrà anche una madrina d’eccezione, la campionessa di Gressan Charlotte Bonin, triatleta due volte in gara alle Olimpiadi e Argento paralimpico come guida di Anna Barbaro a Tokyo 2020.

Sarà possibile accedere liberamente all’interno dell’area del Puchoz dall’accesso di piazza Mazzini o dal passo carraio di via Garibaldi, anche solo per una passeggiata o un momento di relax, oppure per provare le discipline proposte per l’occasione che comprenderanno, tra le altre, tiro con l’arco, tennis tavolo, baskin’, calcio integrato, bici e e sitting volley.

Per l’occasione verrà anche presentato il progetto Albergo etico “Comtes de Challant”.

“Sport nei parchi” è un progetto di Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci, a cui il Comune di Aosta ha aderito con entusiasmo, che prevede la creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate – le cosiddette “Isole di sport” – messe a disposizione dai comuni e gestite dalle associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio. Per quanto riguarda Aosta, fino alla fine di ottobre nel Parco Puchoz si potranno praticare gratuitamente diversi sport e partecipare alle attività proposte dalle diverse associazioni che animeranno il grande “polmone verde” con percorsi e gare di basket per ragazzi, pallavolo, riservata agli adulti, e, per tutti, ginnastica dolce, stretching tone e tonificazione.

«Eventi come quello di sabato – afferma l’assessora alle Politiche sociali e pari Opportunità, Clotilde Forcellati – vanno nella direzione che auspichiamo di costruire una società davvero inclusiva che rimuova gli ostacoli, i veri handicap, che impediscono ancora alle persone con disabilità di essere completamente partecipi della comunità». «Finora siamo soddisfatti della risposta della popolazione – dichiara l’assessora allo sport, Alina Sapinet – ma è fondamentale che sempre più persone animino il Puchoz in modo da poter far riacquistare con sempre maggiore concretezza ed entusiasmo ai cittadini uno spazio importante, per tutti, nel cuore di Aosta»