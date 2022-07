Ancora senza esito le ricerche di Raphael Rinaldi scomparso da Lillaz il 22 maggio

Non hanno dato alcun esito le del fisioterapista 50 enne triestino Raffaele Rinaldi scomparso domenica 22 maggio durante una escursione in Valle d'Aosta. A muoversi questa mattina sono state le guide alpine di Lillaz, la località del comune di Cogne, dove Rinaldi ha lasciato la macchina prima di far perdere le proprie tracce.

Un nuovo tentativo è stato messo in campo dai congiunti con l'aiuto di 40 volontari ma dell'uomo nessuno traccia.

L'auto dell'uomo è stata ritrovata dai carabinieri a Lillaz, una delle mete escursionistiche di maggiore richiamo. Raphael - figlio dell'ex assessore regionale Dario Rinaldi, morto nello scorso marzo - avrebbe dovuto incontrare nella zona il fratello Andrea, giornalista Rai, inviato al seguito del Giro d'Italia di ciclismo, ma l'incontro non è avvenuto.



Per provare a rintracciare il disperso, i soccorritori hanno utilizzato anche un rilevatore elettronico "Recco". Il sistema, oltre a individuare gli omonimi riflettori inseriti nell'abbigliamento invernale per la ricerca sotto valanga, può essere in grado di localizzare telefoni cellulari, anche scarichi (come in questo caso). Ma nell'area vi sono alcune franate con grandi massi ferrosi, che provocano interferenze ostacolando i rilevamenti.



Nelle ricerche sono impegnati soccorso alpino valdostano, soccorso alpino della Guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri e forestali, anche con l'impiego dell'elicottero della protezione civile e delle unità cinofile.