Projè Popón Les traditions et la langue valdôtaines font leur retour

Initiative née il y a plusieurs années et réalisée en collaboration avec l’Assessorat de la santé, du bien-être et des politiques sociales, ainsi que l’Agence U.S.L. de la Vallée d’Aoste, dans l’intention d’encourager l’usage du patois dès la petite enfance, grâce à l’élaboration d’instruments de narration faisant appel à l’affectivité et en s’inspirant de la tradition valdôtaine.

À partir de la semaine prochaine, la publication « la Lan-a di …» sera distribuée à tous les nouveau-nés de la Structure de pédiatrie et néonatologie de l’hôpital Beauregard d’Aoste. Ce livret naît d'une recherche effectuée par les élèves de la classe de deuxième de l'école primaire de Charvensod/Plan-Félinaz dans le cadre du 54e Concours scolaire de patois Abbé J.B. Cerlogne, dont le thème était « À la découverte de nos communes : les anciens savoir-faire ».

En dehors de l'enquête purement ethnographique et linguistique réalisée par les écoliers sur le travail de la laine, la qualité de cette publication réside dans ses aspects sensoriels, ainsi que dans la narration qu'elle propose, car les enfants nous révèlent toujours quelque chose d'eux-mêmes à travers leurs créations.

Cet ouvrage, qui contient deux comptines, La lana di bibì, écrite dans la variante du francoprovençal de Saint-Vincent et La lan-a di bîeun, dans la variante d'Aymavilles - basées sur le texte de la comptine populaire française « La laine des moutons » - est enrichi par les interprétations musicales des artistes valdôtaines Liliana Bertolo et Maura Susanna, disponibles sur le site patoisvda.org, à partir d’un QR code.

Ce livret offre aux parents un outil pour renforcer le lien qu'ils ont noué avec leurs enfants, tout en favorisant l'apprentissage du francoprovençal.