La settimana del Presidente della Regione

Il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, nelle comunicazioni al Consiglio regionale del 13 luglio 2022 ha riportato quanto avvenuto ieri all’abbazia di Vallombrosa, dove ha partecipato insieme all’Assessore all'agricoltura, Davide Sapinet, alla celebrazione di San Giovanni Gualberto, la festa del patrono dei Forestali.

«È stata speciale, quest’anno, perché dopo vent’anni è toccato alla Valle d’Aosta l’offerta dell’olio votivo che alimenta la lampada conservata nella cappella dell’abbazia - ha detto il Presidente -. È stato un appuntamento particolarmente significativo, perché per la prima volta il Corpo forestale regionale è stato il responsabile di una cerimonia che è un momento centrale per la vita dei Carabinieri forestali: solo infatti grazie alla nostra autonomia e alle nostre impostazioni normative il Corpo forestale continua ad avere in Valle d’Aosta una sua identità, mentre nelle regioni a statuto ordinario i Forestali sono confluiti nell’Arma dei Carabinieri. La giornata di ieri è stata insomma un’occasione preziosa per sottolineare la peculiarità delle scelte che la Valle d’Aosta ha operato negli anni.»

Facendo un passo indietro, il Presidente Lavevaz ha rappresentato «l’importanza che ha rivestito la visita in Valle d’Aosta della Commissione ambiente del Senato della Repubblica, che è stata nella nostra regione a fine giugno: per la Regione questa è stata l’occasione di mostrare la propria capacità di creare interventi di rete, attraverso un dialogo tra soggetti diversi che è stato particolarmente apprezzato dai Senatori. I temi affrontati sono diventati di drammatica attualità il 3 luglio, quando il crollo di una parte del ghiacciaio della Marmolada ha causato la morte di 11 persone. Lo sforzo comune deve continuare, oggi, per permettere di affrontare la montagna in sicurezza, consapevoli dei rischi ma senza paure. Per questo confermiamo il nostro impegno di studio, di monitoraggio e di attenzione, pronti a condividere le esperienze che abbiamo accumulato in questi anni di ascolto del territorio.»

Il Presidente ha anche fatto riferimento alla visita di venerdì scorso ad Aosta del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani. «La sua venuta è stata legata alla serie di appuntamenti di presentazione delle possibilità offerte dal PNRR - ha sottolineato il Presidente -. All’interno del confronto, ho ribadito quanto importante sia lo sforzo di sistematizzazione necessario per permettere di sfruttare a pieno queste opportunità e quanto centrale sia la necessità di avere le risorse di personale adeguate alla gestione di queste progettualità.»

Ha infine parlato della visita che il Principe di Monaco, Alberto II, ha svolto in Valle d’Aosta nelle giornate di lunedì e martedì: «Ospite del Gran Paradiso Film Festival, il Principe è stato accolto in un incontro al castello di Aymavilles che ha visto anche un momento simbolico rilevante: abbiamo entrambi infatti sottoscritto, insieme ad altri partecipanti, un documento che ribadisce l’impegno verso lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi 2030-2040, che la Regione sta perseguendo attraverso documenti programmatici che accompagnano l’azione amministrativa.»