Partito Democratico favorevole al referendum

«L'attivazione in Valle d'Aosta, per la prima volta dalla sua introduzione, dell'istituto del referendum consultivo rappresenta un fatto di rilievo, indice della volontà di partecipazione, da una parte della popolazione valdostana, su un tema importante quale quello del sistema elettorale regionale. Per questa ragione riteniamo utile, anche al fine della corretta individuazione del quesito da sottoporre agli elettori, garantire ai valdostani la possibilità di pronunciarsi in maniera consapevole, chiara e completa.»

Così il gruppo consiliare Federalisti Progressisti - Partito Democratico sul rinvio da parte del Consiglio Valle della decisione di sottoporre a referendum consultivo la proposta di legge n. 58 in materia di elezioni regionali. «In effetti da un primo esame, svoltosi in Commissione consiliare, si sono evidenziati punti meritevoli di attenzione - proseguono i Consigliere di FP-PD - e per tale motivo riteniamo necessario che i quesiti siano formulati dopo i necessari approfondimenti e che non si prestino a fraintendimenti o generalizzazioni. A questo fine, come gruppo consiliare, opereremo affinché il referendum si svolga a tempo debito e permetta agli elettori di esprimersi in modo consapevole.»