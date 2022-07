Con una App si possono seguire i lavori del Consiglio regionale

ConsiglioValle.tv: la nuova App per vedere le dirette dell’Assemblea su Smart TV La sezione Mediateca del sito internet rivista e aggiornata. Le novità presentate oggi nel corso di una conferenza stampa.

Il 30 giugno scorso è scaduto il servizio di trasmissione in diretta su canale digitale terrestre delle adunanze del Consiglio regionale. Servizio che era stato individuato, tramite gara europea, nel 2016 e poi rinnovato (così come consentito dal codice dei contratti) fino al 2022. L’Ufficio di Presidenza, così come convenuto in Conferenza dei Capigruppo, ha deciso di non bandire una nuova gara per il servizio di broadcasting su DTT, ma di sviluppare un’apposita App compatibile con le smart tv e le nuove tecnologie.

Decisione fondata su una serie di elementi: dopo il passaggio dall’analogico al digitale terrestre (2008-2012), la modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi sta continuamente evolvendo. Ma soprattutto ul Consiglio ha voluto anticipare una necessità cogliendo le nuove opportunità offerte delle nuove tecnologie. Infatti, due anni di pandemia hanno cambiato radicalmente le abitudini dei cittadini, obbligandoli ad essere più smart e più connessi.

Do più, l’arrivo di nuovi player ha portato un cambiamento epocale nella fruizione dei contenuti televisivi e l’ngente investimento sulla rete internet a larga banda messo in campo dalla Regione, che dovrebbe portare entro il 2022 a connettere l’85% del territorio regionale e consentirà ai comuni montani valdostani di usufruire della stessa tecnologia della città. Infatti, il segnale televisivo drll’emittente privata, serviva solo una parte della popolazione dislocata essenzialmente ad Aosta e nella vallata centrale, mentre non tutte le vallate laterali erano servite).

E’ stato così possibile sviluppare l’App da un team di risorse interne, coadiuvato da specialisti esterni, stimando un risparmio del 70% rispetto al digitale terrestre che aveva l’esorbitante costo un costo annuo di 268 mila euro. Molto superiore a quanto il Consiglio spende per la comunicazione sui giornali online che diffondono, giornalisticamente, con tempestività i lavori del consiglio Valle e delle commissioni.

ConsiglioValle.tv è un’App facile, veloce e gratuita È fruibile su televisioni connesse a internet o dotando il proprio televisore di dispositivi che consentono, a prezzi contenuti, di renderlo smart. In questa prima fase l’App sarà disponibile per i televisori Samsung e LG, che sono i marchi tra i più diffusi.

In seguito si andrà verso i sistemi Android. L’App è registrata sugli store ed è in attesa di validazione. In questi mesi è stata rilasciata la modalità Second Screen, la funzione che permette di avviare le dirette del Consiglio dal dispositivo mobile - collegando al sito internet o al canale YouTube del Consiglio - e di trasmetterle allo schermo della smart tv. Tutte le informazioni collegate all’App, con video e risposte alle domande frequenti, sono consultabili sul sito internet dedicato www.consigliovalle.tv.

Una nuova Mediateca del sito istituzionale www.consiglio.vda.it

Nel corso dell’ultimo anno, l’Ufficio informatica del Consiglio Valle ha portato avanti un importante aggiornamento dell’infrastruttura multimediale che, oltre a migliorare il sistema nel suo complesso, ha permesso di pubblicare una versione della Mediateca; del sito internet istituzionale (www.consiglio.vda.it) completamente rivista ed aggiornata. Tra le novità più rilevanti della mediateca: Nuova interfaccia grafica per migliorare la navigazione e facilitare la ricerca dei contenuti; Sottotitolazione di tutti i video on demand delle sedute consiliari a partire dal 21 aprile 2021 per potenziare l’accessibilità dei contenuti; Aggiornamento del player di visualizzazione dei video per migliorare la modalità di fruizione del sommario degli interventi, che ora rimane sempre visibile, facilitando così la ricerca; Revisione completa della sezione dedicata ai podcast, che prende il nome di Ricerca interventi con filtri di ricerca avanzati e più campi sui quali effettuare le ricerche.

Onoltre è stata istituita la sezione testualeche consentirà di trovare tutte le sedute in cui una parola ricercata è stata pronunciata, riportando un estratto della frase in cui la parola compare. Sono poi state razionalizzate le informazioni attraverso una visualizzazione più intuitiva e la presenza della sezione Raccoltedove sono stati raggruppati i video della mediateca per Sedute del Consiglio Valle, Commissioni, Eventi e iniziative.