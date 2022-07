Pederzolli (Federbim) ‘Oggi piu' che mai impegnati nel sostenere i singoli consorzi'

“In un momento storico segnato da grandi e drammatici avvenimenti – ha affermato Gianfranco Pederzolli presidente Federbim, la Federazione Nazionale dei Consorzi di bacino imbrifero montano - confermiamo e ribadiamo il nostro ruolo di coordinamento e simbolo di quell’unità e di quella solidarietà tra le popolazioni montane che è radice antica del nostro fiorire culturale. Oggi più che mai saremo impegnati nel sostenere i singoli Consorzi, ma ricordo anche la necessità di fare sistema per raggiungere grandi obiettivi condivisi”.

Al Consiglio Direttivo che si è svolto stamattina nella sede nazionale di suddetta Federazione, presente anche l’on. Plangger, già amministratore di Federbim e profondo conoscitore del settore dei Consorzi. ”Molti i temi trattati insieme all’Onorevole: dalle emergenze di stretta attualità come i cambiamenti climatici e la crisi energetica, a progetti concreti da sviluppare insieme ai Consorzi nei vari territori e a tutela delle comunità montane”, ha precisato il Presidente Pederzolli “e l’On. Plangger, il cui impegno politico sui temi cari ai Consorzi Bim non è mai mancato, ha inoltre illustrato in maniera dettagliata le proposte e le iniziative legislative in discussione in parlamento”, ha concluso.