RINUNCIA DI PROPRIETÀ’ ARTÙ....favola senza lieto fine

Come si possa ABBANDONARE un pezzo di famiglia dopo 4 anni, non lo capiremo mai..Eppure è successo a questo piccoletto adottato all'età di 1 anno e riportato ora, per "mancanza di tempo". Nessun difetto..in questo sfortunato tesoro: nanetto di taglia piccola, tarchiatello di 9kg , buono e simpatico, abituato a stare in casa solo, e bravo con i bambini; va d'accordo le femmine e coi gatti ( che anzi teme ) e a simpatia coi maschi. Si trova in Piemonte e la sua adozione è urgente...per evitargli il canile dove volevano portarlo gli ex adottanti pur di non pagare niente, lo stallo trovato è a carico della volontaria tra mille emergenze. Adottabile in tutto il centro nord previo questionario e preaffido, ARTÙ verrà affidato vaccinato, con microchip, castrato . Aiutateci a trovare la vera favola per questo piccolino, al più presto..Artú sta soffrendo il tradimento.. Info adozione

Alessandra 339 7966158 dopo le 17 oppure lasciare un messaggio e vi richiamo.