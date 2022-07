Migranti, un contributo fondamentale per la crescita economica e sociale

Amedeo Lomonaco - Città del Vaticano

Nel cammino di avvicinamento alla Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022, in programma domenica 25 settembre e incentrata sul tema “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”, prosegue la campagna del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Nel video Papa Francesco, che l'8 luglio del 2013 ha compiuto il suo primo viaggio fuori dal Vaticano a Lampedusa - l’isola simbolo della sofferenza di tanti migranti nel Mediterraneo - ricorda il contributo fondamentale dei migranti per la crescita economica e sociale delle nostre società. Quello dei migranti è un potenziale "pronto ad esprimersi" se solo viene data loro "una possibilità". Come possiamo - chiede Francesco - favorire lo sviluppo di questo potenziale di migranti e rifugiati? É questo l'interrogativo che interpella uomini, Paesi, società. Una domanda che accompagna il video scadito dalle parole di Francesco.

Nove anni fa Francesco a Lampedusa

L'8 luglio del 2013 il Papa si è recato a Lampedusa. Nell'omelia, il Pontefice ha posto in particolare una domanda: "Dov’è il tuo fratello?". Questa domanda, ha detto Francesco, "non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a ciascuno di noi". "La globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere". "Domandiamo al Signore - ha afffermato poi il Pontefice in quella occasione - che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel nostro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nell’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai drammi come questo".

<figure itemtype="https://schema.org/ImageObject" itemprop="image"> <picture> <source data-original-set="/content/dam/vaticannews/images-multimedia/srv/04190_01102017.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844.jpeg 2x, /content/dam/vaticannews/images-multimedia/srv/04190_01102017.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.750.422.jpeg 1x" media="(min-width: 1024px)"></source> <source data-original-set="/content/dam/vaticannews/images-multimedia/srv/04190_01102017.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563.jpeg 2x, /content/dam/vaticannews/images-multimedia/srv/04190_01102017.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.500.281.jpeg 1x" media="(min-width: 768px)"></source> <source data-original-set="/content/dam/vaticannews/images-multimedia/srv/04190_01102017.JPG/_jcr_content/renditions/cq5dam.thumbnail.cropped.500.281.jpeg"></source> </picture> </figure>