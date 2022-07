Almanach de dimanche 10 juillet ss.Sept frères martyrs

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 11 luglio

Saint-Oyen, Monastero Regina Pacis - ore 11.00

S. Messa per la solennità di San Benedetto abate

Martedì 12 luglio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 13 luglio

ore 8.45-12.45

Riunione in video conferenza del Comitato CEI per la valutazione

dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Giovedì 14 luglio

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 16 luglio

Quart, Monastero Mater Misericordiae - ore 17.15

Incontro con la Comunità monastica

e S. Messa per la solennità della B.V. Maria del Monte Carmelo (ore 18.00)

LE MESSAGER RICORDA ss.Sept frères martyrs

La Chiesa celebra Santi Felice, Filippo, Vitale, Marziale, Alessandro, Silano e Gennaro Martiri

A Roma, santi martiri Felice e Filippo nel cimitero di Priscilla, Vitale, Marziale e Alessandro in quello dei Giordani, Silano in quello di Massimo, e Gennaro in quello di Pretestato: della loro congiunta memoria si rallegra la Chiesa di Roma, in un solo giorno glorificata da tanti trionfi, perché da tanta messe di esempi trae il sostegno di un’abbondante intercessione.

ll sole sorge alle ore 5,39 e tramonta alle ore 21,19.

“La pace non è soltanto assenza di guerra, ma una condizione generale nella quale la persona umana è in armonia con se stessa, in armonia con la natura e in armonia con gli altri. Tuttavia, far tacere le armi e spegnere i focolai di guerra rimane la condizione inevitabile per dare inizio ad un cammino che porta al raggiungimento della pace nei suoi differenti aspetti”. (Papa Francesco)