Borghi, rigenerazione urbana e mobilità sostenibile I finanziamenti del PNRR per Aosta e la Valle d’Aosta

Rilancio dei borghi, investimenti in infrastrutture e mobilità sostenibili che spaziano dalrinnovo degli autobus al finanziamento dell’adeguamento della linea ferroviaria Aosta-Ivrea, progetti innovativi di rigenerazione urbana per aumentare la coesione sociale e la qualità abitativa.

Inoltre, importanti investimenti per il rafforzamento della medicina territoriale e l’aumento dell’offertaeducativa per la prima infanzia. Sono questi alcuni dei progetti di Italia Domani, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), previsti per Aosta e la Valle d’Aosta per realizzare o completare importanti opere in città e in regioneche riqualificheranno trasporto locale, edilizia, sanità e scuole.

Con oltre 220 miliardi di euro di fondi complessivi, suddivisi in 6 missioni, 16 componenti, 3 assistrategici e 4 priorità trasversali – una disponibilità che non ha precedenti dai tempi del piano Marshall– il PNRR rappresenta un’opportunità straordinaria per sostenere riforme e investimenti cruciali intutto il Paese.