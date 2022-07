Valgrisenche: Alla riscoperta del pan ner

Un pomeriggio per scoprire tecniche antiche e gustosi prodotti enogastronomici made VdA in compagnia degli abitanti di Valgrisenche! Durante questa vera e propria celebrazione dell’arte del pane non mancheranno degustazioni di prodotti del territorio. La ricetta è semplice, ma non banale: chiacchiere, risate in compagnia, ospitalità schietta e ovviamente produzioni d’eccellenza!

Se già avete pensato di cimentarvi nell’antico mestiere della panificazione, ma non avete ancora trovato il tempo per provare ad impastare il pane come si fa da generazioni tra le famiglie della Valle d’Aosta vi suggeriamo di partecipare a questo pomeriggio a Planté! Ancora oggi in Valgrisenche cuocere il pane è un rituale che si rinnova tra tradizione e memoria tramandate attorno al forno comune.

Forno di Platé

Questa è una delle tante curiosità della Valle d’Aosta e delle sue vallate che mantengono intatto il loro patrimonio culturale e rurale: panificazione vuol dire quindi soprattutto momento di aggregazione! Tutta la comunità infatti partecipa direttamente alla riuscita.

I forni, piccoli manufatti in pietra, come quello del villaggio di Planté sono simbolo di tradizione e saperi antichi che permettono di scoprirne ancora oggi i veri sapori autentici. Provare per credere! Tutti a Valgrisenche.