AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI E NELLE PALESTRE SCOLASTICHE

Nella sezione “Servizi”, percorso “Sport”, “Impianti sportivi”, del sito Internet comunale www.comune.aosta.it è stato pubblicato l’avviso per l’assegnazione in uso di spazi negli impianti sportivi comunali e l’assegnazione in uso delle palestre scolastiche relativamente alla stagione sportiva 2022-2023, ai sensi del Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 75 lo scorso 25 maggio.

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di concessione, formulata e inviata secondo le modalità descritte nell’avviso, entro mercoledì 27 luglio 2022.

Tutta la documentazione è pubblicata anche sul sito dello sportello amicoinComune nella sezione “Imprese”, servizio 14 “Impianti sportivi comunali”, direttamente raggiungibile all’indirizzo https://www.amicoincomune.it/web/index.php/ita/scheda/14/imprese.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport telefonicamente al numero 0165-300.507 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo sport@comune.aosta.it.