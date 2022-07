Stage lavorativo e linguistico di studenti valdostani all'estero

Sono trenta i ragazzi delle classi terze del Isitp I. Manzetti di Aosta - indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Informatica e Telecomunicazioni - impegnati dai primi di giugno per 35 giorni nel progetto europeo Erasmus + denominato 'Train to stay'.

Dieci di loro stanno concludendo proprio in questi giorni l'esperienza in Irlanda, più precisamente a Tralee, venti in Spagna, a Santiago. Oltre ai giovani, si sono alternati nel coordinamento e tutoraggio del progetto europeo sei professori dell'Istituzione.

Per gli studenti, che hanno finito l'anno scolastico qualche giorno prima degli altri per volare all'estero, non si è trattato di una vacanza ma di un'interessante occasione per entrare nel mondo del lavoro e nel contempo migliorare le capacità linguistiche e visitare nuovi angoli d'Europa.

Sono stati infatti tutti impegnati in uffici, negozi, associazioni lavorando in un contesto linguistico che li ha messi a diretto contatto con due lingue comunitarie: inglese e spagnolo (la scuola ha organizzato nella primavera un corso propedeutico di avvicinamento allo spagnolo). Inoltre, per la la crescita culturale, nel tempo libero, i ragazzi hanno approfittato per visitare luoghi e musei.

Lo stage all'estero varrà ai ragazzi come 120/150 ore di PCTO (ex alternanza scuola - lavoro), ossia il dovuto Percorso per le Competenze Trasversali e l'Orientamento.

Susanna Occhipinti, Dirigente scolastica dell'Istituzione: 'Sono soddisfatta di essere riuscita ad aderire a questo progetto europeo che ha avuto un importante finanziamento di quasi 100.000 euro. Non è stato facile perfezionare gli aspetti organizzativi all'estero e coinvolgere i ragazzi in uno stage così ambizioso. Diciamo che in futuro sarebbe bello attivare al Manzetti l'articolazione 'relazioni internazionali' di cui, in un certo senso, questo stage linguistico e lavorativo all'estero potrebbe essere un assaggio..'.