Per Ebo Lebo Medaglia d’oro allo Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles

Durante lo Spirits Selection by Concours Mondial svoltosi in Guadalupa dal 20 al 24 giugno scorsi, un gran numero di bevande spiritose si sono affrontate davanti a una giuria composta da alcuni tra i migliori degustatori al mondo.

La Valle d’Aosta ha trionfato con L’Amaro EBO LEBO di OTTOZ, prodotto a Quart che si è aggiudicato la medaglia d’oro. "Siamo orgogliosi di ricevere questo premio così importante perché l’EBO LEBO gran riserva - spiega l'imprenditore Nicola Rosset - non è solo prodotto in Valle d’Aosta, ma è frutto ed espressione del suo terroir. Ottenuto da un sapiente e segreto dosaggio di infusi di numerose erbe, tra le quali l’Achillea Millefolium – detta proprio Ebo Lebo nel patois di Gressoney”.

Questa piantina prende il nome dall’eroe omerico Achille, che l’avrebbe utilizzata per guarire le ferite riportate in battaglia. Da qui la leggenda della piantina si amplia e arriva fino ai Salassi, abitanti della Valle d’Aosta che fu, e diventa il fondamento della pozione magica a base di erbe che infondeva coraggio e forza sovraumana, e che permise al fiero popolo di resistere per decenni all’invasione degli eserciti romani.

Oggi la leggenda rivive, con l'Ebo Lebo gran riserva dedicato ai palati più raffinati, e arricchito nella ricetta originale con l’aggiunta di Génépy e Zafferano coltivati in Valle d’Aosta dall’Azienda Agricola Rosset, che gli conferiscono le sue eccezionali caratteristiche toniche e digestive senza nulla sacrificare al suo gusto pieno e al suo aroma inconfondibile.

Il concorso La categoria “superalcolici” è stata inserita nel Concours Mondial de Bruxelles (CMB) nel 1999 e si è rapidamente affermata. L’enorme successo del Concorso e l’organizzazione necessaria al suo buon svolgimento hanno indotto gli organizzatori del CMB a separare le due competizioni.

Dal 2013 “Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles”, evento di respiro internazionale, vola con le sue ali! Grazie al sostegno del CMB, il concorso “Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles” è ormai diventato l’appuntamento internazionale di riferimento che premia i superalcolici provenienti dai quattro angoli del mondo.

Whisky, cognac, brandy, rhum, vodka, gin, grappa, tequila e molti altri sono valutati e classificati da una giuria di rinomati esperti internazionali. Dopo il Cile nel 2017, la Bulgaria nel 2018, la Cina nel 2019 e Bruxelles nel 2020 e 2021, la Spirits Selection è tornata di nuovo in viaggio! La Guadalupa, dipartimento francese d’oltremare, ha ospitato la 23a edizione della competizione dal 20 al 24 giugno 2022. Un’occasione unica per l’arcipelago delle Antille di onorare il suo know-how ancestrale nella distillazione della canna da zucchero.