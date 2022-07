Condizionatori: guida ai consumi 2022

Considerato il rincaro delle bollette degli ultimi mesi, chi sta valutando l’acquisto di un nuovo condizionatore dovrebbe seriamente valutare un dispositivo a basso consumo energetico. Leroy Merlin offre una vasta gamma di soluzioni sostenibili, utili per rinfrescare gli ambienti domestici con il massimo dell’efficienza.

Quanto consuma un condizionatore in media?

Quando si riceve la bolletta della luce, il consumo dipende dal reale utilizzo del condizionatore e dalle caratteristiche dello stesso. Infatti, non tutti i modelli hanno la stessa efficienza energetica e i medesimi costi. Gli elementi da considerare per valutare in media quanto consuma il proprio condizionatore sono:

il modello : in base alla classe energetica del condizionatore, si ha un consumo differente. I condizionatori Daikin di classe A rappresentano un’ottima soluzione sostenibile;

la zona climatica e l’esposizione della casa : una casa molto calda, come ad esempio una mansarda, è più difficile da raffreddare e dunque richiede un maggiore consumo;

le caratteristiche dell’edificio : anche l’isolamento delle pareti, del tetto e delle finestre condizionano il funzionamento del condizionatore e la sua capacità di refrigerare l’ambiente;

l’uso del condizionatore: ciascun modello presenta specifiche funzioni, alcune di esse servono a ridurre l’intensità dell’aria e a garantire un notevole risparmio energetico.

Un altro fattore determinante è la tariffa di energia elettrica che si sottoscrive. Non tutti i contratti di fornitura prevedono i medesimi costi, ma bisogna scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Il mercato dà la possibilità a ogni cliente di scegliere il proprio fornitore e il prezzo da pagare per l’energia elettrica.

L’intensità del consumo dipende molto anche dalla classe energetica dell’apparecchio, dal numero di split del condizionatore e dal modello, se tradizionale o inverter. Queste indicazioni si trovano nell’etichetta energetica e definiscono l'efficienza di un prodotto, per tale motivo devono essere confrontate e valutate prima dell'acquisto.

Bonus condizionatori 2022: tutto quello che c’è da sapere

Nel 2022 è stato confermato l’incentivo che consente di ottenere una detrazione compresa tra il 50 e il 65% per le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di un condizionatore. Si tratta di un bonus molto vantaggioso, soprattutto con l’arrivo del caldo e della stagione estiva. La detrazione della quale si può usufruire dipende dal tipo di bonus al quale si ricorre. Le spese per un condizionatore, infatti, possono rientrare anche nel Superbonus del 110%.

Il bonus del 50% è previsto per chi sta effettuando dei lavori di ristrutturazione. Grazie a questi interventi è possibile applicare l’agevolazione anche all’acquisto del condizionatore. È necessario, però, che le attività di ristrutturazione siano iniziate a partire dal primo gennaio dell’anno precedente. Dunque, se l’inizio dei lavori è precedente a tale data, non è possibile usare il bonus condizionatori.

L’agevolazione del 65%, invece, è prevista per chi sta usufruendo dell’Ecobonus per lavori di riqualificazione energetica dell’immobile. La detrazione è prevista per chi acquista un condizionatore con pompa di calore ad alta efficienza o per chi sostituisce il vecchio impianto, scegliendo un modello di una classe energetica più sostenibile.

Come ridurre il costo delle bollette

Effettuando una stima, è possibile affermare che i consumatori durante l’estate 2022 spenderanno il doppio rispetto all’anno precedente. Alla base di tale previsione c’è sicuramente il rincaro per i condizionatori, approssimabile a circa 21 euro in più per ogni mese. Alcuni suggerimenti per monitorare e controllare i consumi nel 2022 sono:

scelta della classe energetica A : il modello di condizionatore influisce in gran misura sui consumi finali. Non è tanto la tecnologia a condizionare i costi del consumo, quanto la classe energetica del prodotto. Gli impianti con classe energetica A sono da preferire perché consentono di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera e di consumare molto meno;

il controllo della temperatura : nonostante il caldo torrido della stagione estiva, la temperatura ideale su cui impostare il proprio condizionatore è tra i 26° e il 28°C. Mantenendo l’impianto su tali valori, si riesce a ottenere fino al 25% di risparmio di energia;

l’isolamento delle stanze : a prescindere dalle caratteristiche tecniche dell’immobile, un modo per velocizzare il raffreddamento della stanza è sicuramente quello di chiudere le persiane durante le ore più calde o nei momenti della giornata in cui c’è un’esposizione diretta al sole. Un semplice accorgimento, ma necessario per abbassare i costi. Si tratta, anche, di chiudere eventuali porte e finestre della stanza da raffreddare. Infatti, il condizionatore è in grado di raffreddare la stanza in cui è inserito solo trasferendo il calore e l’umidità all’esterno;

il posizionamento del condizionatore in relazione alla stanza: non esiste una regola per posizionare il condizionatore, ma bisogna valutare caso per caso. In generale, va posizionato nella parte alta della parete, lontano da tende, divani o muri che potrebbero ostacolare la diffusione del fresco.

Infine, è necessario occuparsi della regolare manutenzione dell’impianto. Ad inizio stagione, è bene rivolgersi a un professionista per avviare il condizionatore, così da garantirne la perfetta pulizia in vista del suo funzionamento e da accertarsi che il dispositivo funzioni al meglio, senza alcuna dispersione energetica.