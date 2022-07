A Valpelline tutto esaurito per Paolo Cognetti

"E’ stata una gran bella serata – dice Giampaolo Gandelli, Presidente dell’Associazione Amici dell’Abbé Henry – personalmente, come molti, non conoscevo Paolo Cognetti, ma devo ammettere che è davvero una bella persona, semplice, schietta, molto disponibile. Una bellissima scoperta apprezzata dai molti partecipanti al nostro incontro”.

In effetti all’ex-centralina di Valpelline si è registrato il “tutto esaurito”. L’evento di maggior successo (al momento). Forse ancora di più della serata con l’allora Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia.

E il pubblico non è stato deluso grazie all’organizzazione complessiva della serata.

Si è parlato delle 8 Montagne, ovviamente, anche se non era l’argomento centrale e preferito dall’autore Premio Strega nel 2017.

Cognetti ha confermato il suo amore per la montagna, per gli spazi liberi. Con un’attenzione anche per i “montanari” che, ha detto, - forse non ci sono più … e comunque non sono più quelli di una volta, ma mantengono ancora le caratteristiche di un tempo. Riservati, ma capaci di grandi emozioni se capiscono di essere apprezzati e rispettati.-

Naturalmente si è fatto cenno anche al Premio della giuria di Cannes per il film tratto dal suo libro e diretto da Charlotte Vandermeersch con Felix Van Groeningen.

-La cosa bella – ha sottolineato Cognetti – è che questi registi prima di partire con il loro progetto sono venuti da me ed hanno voluto che io condividessi con loro l’intera sceneggiatura, compresa l’individuazione delle location. Non ho avuto bisogno di aggiungere molte cose. Ero preoccupato che volessero esportare le registrazioni fuori Valle. Invece hanno chiesto proprio loro di girare il tutto laddove io l’avevo pensato. E’ stata una bellissima collaborazione.-

Si è parlato dei suoi lavori e ci si è soffermati, in particolare, su 3 libri: il ragazzo selvatico (stimolo per parlare dell’ambiente e del villaggio che sta rinascendo sopra Estoul), New York è una finestra senza tende (per sottolineare come lui ami viaggiare e come anche in grandi città si possano ritrovare gli elementi utili per creare legami) e l’ultimo, la felicità del lupo.

Ma si è parlato anche del suo progetto per creare ad Estoul, dove passa praticamente la maggior parte del suo tempo, una Residenza Letteraria.

-Effettivamente ho ristrutturato una baita e lì dentro ho creato degli spazi per chi volesse venire a lavorare in un ambiente tranquillo. Uno spazio libero – dice ancora Cognetti – che favorisca la nascita delle idee e lo scambio di relazioni.-

Curioso il finale di serata. Alle 10 domande con risposta immediata si è scoperto che dispone di un’ampia libreria con più di 5 mila libri, che non è tanto disponibile a prestarli e che detesta chi fa le orecchiette ai libri. Che preferisce leggere comodamente seduta nel suo divano e che preferisce scrivere al mattino presto o alla sera prima di cena (magari con accanto un buon bicchiere di vino).