Protocollo Regione, Cpel e Guardia di Finanza per trasparenza risorse PNRR

Oggi, giovedì 7 luglio, a Palazzo regionale, il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, il Presidente del CPEL, Franco Manes e il Comandante territoriale della Guardia di Finanza Aosta, Colonnello Massimiliano Re hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa tra Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Comando territoriale di Aosta della Guardia di Finanza e Consorzio degli Enti locali della Valle d’Aosta finalizzato a sviluppare una collaborazione a salvaguardia della legalità nell’utilizzo delle risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Vogliamo garantire massima trasparenza nell’impiego dei 346 milioni di euro sui quali, a valere sul PNRR/PNC, la Valle d’Aosta - Regione e Comuni - può a oggi contare per finanziare 208 progetti sul proprio territorio” – ha dichiarato il Presidente della Regione, Erik Lavevaz. “La collaborazione con la Guardia di Finanza è uno strumento senz’altro utile per migliorare, con rapporti diretti a livello locale, la collaborazione istituzionale tra tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione del Piano nazionale, agevolando il flusso di informazioni sugli Interventi a valenza territoriale e rafforzando le attività di controllo finalizzate alla prevenzione di irregolarità e condotte illecite contrastanti con il principio di sana gestione finanziaria alla base dell’utilizzo delle pubbliche risorse.”

Per il Comandante territoriale della Guardia di Finanza Aosta, Colonnello Massimiliano Re “La sottoscrizione dell’odierno protocollo d’intesa formalizza un percorso sinergico avviato con la Regione Autonoma Valle d’Aosta e, per il tramite del CELVA, con i 74 Comuni valdostani, deputati al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi di spesa finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’iniziativa mira a rafforzare, nella nostra regione, la collaborazione reciproca e lo scambio di informazioni, per contrastare i casi di possibile frode, corruzione e conflitti di interesse. L’accordo si colloca nella più ampia cornice normativa che prevede, a livello nazionale, il pieno coinvolgimento della Guardia di finanza nel sistema dei controlli sul corretto utilizzo dei fondi del PNRR, in linea con i compiti di polizia economico-finanziaria a tutela della spesa pubblica comunitaria, nazionale e locale”.

“Il protocollo d’intesa, frutto di una preziosa sinergia istituzionale, consente agli enti locali di guardare al PNRR con più serenità e sicurezza, anche grazie alla condivisione di dati e informazioni e alla possibilità di prevedere attività formative. Si tratta di un’ulteriore testimonianza dell’ottimo rapporto tra Guardia di finanza e territorio, che da sempre ha caratterizzato le iniziative portate avanti congiuntamente” – ha aggiunto il Presidente del CPEL, Franco Manes.

Il Protocollo d’intesa ha l’obiettivo di migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare in materia di prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti.