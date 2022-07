Referendun consultivo riforma legge elettorale argomento caldi dell'Assemblea

Il Consiglio regionale è convocato in via ordinaria mercoledì 13 e giovedì 14 luglio 2022, a partire dalle ore 9.00, per trattare un ordine del giorno composto di 61 oggetti, di cui 17 interrogazioni, 33 interpellanze e 5 mozioni.

L'Aula sarà chiamata a deliberare in merito all'effettuazione del referendum consultivo di iniziativa popolare sulla proposta di legge n. 58 riguardante norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e ad approvare il relativo quesito da rivolgere agli elettori dei Comuni della Regione.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva delle diciassette interrogazioni, cinque sono del gruppo Forza Italia: sostituzione di funzionari assenti responsabili dell'istruttoria di procedimenti amministrativi in materia paesaggistica; effetti dell'annullamento di una selezione pubblica per l'assunzione di un dirigente della società Finaosta; lavori di sostituzione della rete del gas sulla strada di collegamento dei comuni dell'Envers; impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime sugli appalti pubblici e adeguamento dei prezzari regionali; iniziative per ridurre i disagi degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Quartiere Cogne.

Il gruppo Lega Vallé d'Aoste ha depositato sette interrogazioni: stato delle interlocuzioni con il Ministero della Giustizia per assicurare alla Regione un dirigente penitenziario a tempo pieno presso la Casa Circondariale di Brissogne; azioni per evitare la sovrapposizione delle manifestazioni sportive, enogastronomiche e dell'artigianato sul territorio regionale; interlocuzioni con i portatori di interesse per l'organizzazione e la promozione dei campionati italiani master di scherma e degli eventi collaterali a Courmayeur; interventi per il miglioramento del sistema universitario valdostano dopo la valutazione espressa dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e di ricerca; stato delle attività finalizzate alla cessione di azioni di Aosta Factor SpA da parte di Finaosta; stato di attuazione e diffusione sul territorio dei Percorsi diagnostico terapeutici assistenziali previsti dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale; soluzione al disagio dei lavoratori e dei pazienti dell'ospedale Beauregard per i lavori in corso nell'area dedicata al parcheggio.

Sono cinque le interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: finanziamento di interventi concernenti il patrimonio architettonico e paesaggistico rurale nell'ambito del PNRR; ultimo avviso di selezione per il conferimento dell'incarico di Direttore del Forte di Bard; accesso delle istituzioni scolastiche ai fondi relativi al piano di digitalizzazione del PNRR; stato dell'arte e potenziamento dell'attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA); riduzione del servizio di accompagnamento per persone con disabilità psicofisiche e riduzione degli orari dei Centri educativo-assistenziali (CEA).

Delle trentatré interpellanze <wbr></wbr>depositate, tre sono del gruppo Forza Italia: azioni per rendere più attrattiva la piattaforma di prenotazioni "Valle d'Aosta booking"; modalità di selezione degli studenti valdostani per i tirocini estivi extracurriculari presso aziende del territorio; servizi territoriali rivolti a persone con disabilità psicofisiche.

Ventidue le interpellanze del gruppo Lega Vallée d'Aoste: modalità di attuazione del PNRR attraverso il potenziamento delle strutture amministrative e il supporto tecnico-operativo di società a prevalente partecipazione regionale; predisposizione degli atti di indirizzo previsti dalla legge regionale in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso; istituzione di una commissione di controllo dei prezzi per il monitoraggio degli aumenti e il confronto periodico con le associazioni valdostane di consumatori; avvio di un dibattito sull'attuazione della zona franca nella prima Commissione consiliare; interlocuzioni con gli organi competenti per valutare criteri di interpretazione e procedure burocratiche di attività a ritmo di musica in eventi pubblici e privati aperti al pubblico; previsione di una misura economica a sostegno del settore dell'allevamento zootecnico da latte in zone montane per il 2022; interventi a supporto delle attività imprenditoriali colpite dall'emergenza siccità; adozione di una specifica misura economica a ristoro dei danni causati al settore agricolo da fenomeni meteorologici; risoluzione delle problematiche inerenti alla chiusura del tratto dell'itinerario freeride per bici Pila-Les Fleurs; azioni per uniformare la segnaletica regionale della via Francigena; valorizzazione, con il Project Financing, di beni del patrimonio artistico e culturale regionale; interventi in favore di progetti di sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali nei comuni montani; incentivi per la rottamazione dei vecchi apparecchi per il riscaldamento domestico e la loro sostituzione con impianti a basse emissioni in atmosfera ed alta efficienza energetica; criticità strutturali del ponte di Issogne e riapertura della viabilità al traffico pesante; struttura del Palaindoor "Marco Acerbi" di Aosta e eventuali alternative per le attività sportive; nuovo accordo di programma tra la Regione e il Comune di Issogne per la realizzazione di una nuova scuola in località Clapeyas-Fleuran; attivazione del Numero europeo armonizzato a valenza sociale 116117; voucher di conciliazione 2022 e azioni per agevolare l'accesso ai centri estivi dei disabili di età compresa tra i 3 e i 21 anni; promozione di iniziative di svago per il miglioramento della qualità della vita degli utenti delle strutture sanitarie affetti da patologie invalidanti; progetto di trasformazione della Casa di riposo J.B. Festaz in ospedale di comunità e sua sostenibilità finanziaria; sezione dedicata al terzo settore nel sito ufficiale della Regione; azioni per garantire il rispetto del capitolato d'appalto per la gestione del servizio di ristorazione per degenti e dipendenti dell'Azienda USL.

Il gruppo Pour l'Autonomie illustrerà tre interpellanze: predisposizione di un disegno di legge sulle piste o percorsi per biciclette; accordi con la società Cogne Acciai Speciali in relazione al mantenimento dei prezzi del riscaldamento domestico; intendimenti in merito al progetto di ampliamento dell'ospedale U. Parini.

Cinque sono invece le interpellanze del gruppo Progetto Civico Progressista: interventi di rimozione della barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e dei luoghi della cultura regionali nell'ambito del PNRR; problematiche del Convitto regionale "Federico Chabod"; riflessione sull'attuale organizzazione scolastica; stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla legge regionale sui trasporti ferroviari e interlocuzione con il Comitato "La Valle d'Aosta Riparte"; ampliamento dell'ospedale regionale ed esiti del tavolo di confronto con il Comune di Aosta.

Il Consiglio discuterà infine cinque mozioni, di cui una del gruppo Forza Italia che chiede la reintroduzione del "Bon chauffage" per le famiglie valdostane e altre misure a favore delle imprese. La mozione presentata dal gruppo Pour l'Autonomie mira a rendere fruibili i siti culturali della Regione da parte di persone con disabilità visiva. Il gruppo Progetto Civico Progressista intende, con la sua iniziativa, individuare le risorse per sostenere la candidatura di Aosta Capitale della Cultura 2025. Le due ultime mozioni sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste per impegnare il Governo a prevedere nell'ambito del bilancio di previsione 2023-2026 la modifica dell'attuale disciplina per la determinazione e riscossione delle tasse automobilistiche; la seconda impegna ad adottare la deliberazione di giunta regionale attuativa dell'art. 45 della legge regionale 3/2013 in materia di morosità incolpevole degli assegnatari di alloggi ERP.