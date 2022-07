CISL – CISL FP – UIL e UIL FPL 'non abbiamo abbandonato tavolo Giunta regionale'

Le OO.SS. sono state convocate, giunta comunicazione del 1° luglio 2022, in relazione al seguente ordine del giorno “schemi di norma di attuazione in materia previdenziale per il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco e Corpo Forestale della Valle d’Aosta”. A fronte di ciò le scriventi hanno partecipato all’incontro sino alla fine del medesimo, durante il quale il Presidente della Regione ha rappresentato la propria intenzione di portare nel termine del mese di ottobre p.v. in Consiglio regionale un disegno di legge di modifica della LR 22/2010.

Durante l’incontro le scriventi hanno evidenziato come del comparto sicurezza e soccorso dovessero far parte anche Protezione Civile e la Polizia Locale come in corso di contrattazione a livello nazionale.

All’esito di ciò è stato presentato per la sottoscrizione un verbale di seduta, circostanza questa normalmente pressoché mai verificatasi precedentemente, verbale che, in quanto preconfezionato, non evidenziava le problematiche sollevate dalle scriventi.

Pertanto, contrariamente a quanto desumibile dai servizi e/o articoli pubblicati, le scriventi non hanno in alcun modo abbandonato il tavolo, bensì si sono semplicemente astenute dal sottoscrivere un inconsueto verbale preconfezionato che non considerava le osservazioni realmente effettuate durante l’incontro.

Tanto per una corretta informazione.