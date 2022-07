AoStArt, la Valle che produce e innova in vetrina

La manifestazione si inserisce nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione di Aosta in Festa ed è organizzata dalla Chambre in collaborazione con le Associazioni Confcommercio, CNA, Confartigianato e Coldiretti e con il patrocinio del Comune di Aosta. L’iniziativa vedrà il capoluogo regionale animato con offerte commerciali presso i negozi del centro, un’edizione speciale de Lo Tsaven e animazioni turistiche e culturali.

“Dopo il buon risultato dello scorso anno – spiega il Presidente della Chambre Valdoôtaine, Roberto Sapia – abbiamo cercato, grazie alla collaborazione con le Associazioni di categoria, di ampliare il parterre delle attività coinvolte. Si tratta di una scelta che va nella direzione di rendere l’appuntamento con Aosta in Festa ancora più interessante dal punto di vista turistico e culturale e, nel contempo, di offrire alle nostre imprese un’occasione per promuovere la propria attività nei confronti di un pubblico più vasto”.

Condizione essenziale per la partecipazione a AoStArt, che si svolgerà all’interno della tensostruttura allestita in Piazza Chanoux, è la vendita al pubblico di prodotti finiti o di servizi immediatamente fruibili al pubblico (ad esempio oggettistica, bigiotteria, prodotti tessili, prodotti per il benessere, servizi alla persona, foto o oggetti personalizzabili ecc).

La partecipazione è gratuita e le postazioni saranno assegnate alle prime 50 domande ricevute seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Tutte le informazioni in merito all’iniziativa e la modulistica per la domanda di partecipazione sono disponibili sul sito della Chambre Valdôtaine all’indirizzo www.ao.camcom.it