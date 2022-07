Eletti i segretari dei circoli Pd di Aosta

I ballottaggi delle Amministrative 2022 hanno registrato un ottimo risultato che sottolinea il grande lavoro portato avanti dal Segretario Enrico Letta. Il Partito Democratico non è morto, come molti vogliono far credere, ma gode di ottima salute. A dirlo è ilo Pd VdA che sottolinea come: "Il risultato più importante e sorprendente è sicuramente quello di Verona, che dimostra come l’unione, i toni pacati e non denigratori nei confronti dell’avversario politico possano fare la differenza nel momento del voto".

Per il segretario regionale, Luca Tonino, "È proprio da qui che il Pd deve ripartire in vista delle elezioni politiche del 2023. Se, purtroppo, nessuna donna è stata eletta al primo turno nei capoluoghi di provincia, ai ballottaggi Cuneo e Piacenza hanno dato un segnale importante. C’è ancora molto da fare e dobbiamo migliorarci ancora di più".

“Il campo largo è l’unica soluzione che ci consentirebbe di vincere le elezioni politiche. Unire le forze progressiste ed interloquire con le forze responsabili” spiega Luca Tonino. “Speriamo che anche qui in Valle d’Aosta finisca il periodo delle contrapposizioni strumentali e si possa finalmente immaginare un fronte progressista, riformista e autonomista che possa contrapporsi alle coalizioni di centro destra”.

Nella serata di lunedì 1 luglio 2022 nella città di Aosta sono stati eletti i segretari dei circoli di Aosta. Per il circolo Demetrio Mafrica è stato eletto Guido Piovano, guideranno i circoli del quartiere Cogne e Dora due donne, rispettivamente Souad Bengouchach e Sara Timpano. "L'obiettivo comune è far vivere il Partito Democratico e renderlo sempre più vicino a cittadini e cittadine".