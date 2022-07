Roberto Sapia nominato nel Consiglio di Amministrazione del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne

“Sono convinto che questa nomina potrà rappresentare perla Chambre, e di conseguenza per il sistema imprenditoriale valdostano,un’importante occasione di crescita e di confronto. Un veicolo per aumentare lenostre professionalità e, nel contempo, condividere alcune buone pratiche checertamente porteranno importante valore aggiunto a tutto il sistema camerale”. Roberto Sapia, presidente della Chambre, commenta così il suo nuovo incarico di componente del Consiglio di Amministrazione del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

Il Centro Studi Tagliacarne, nato nel 1986, risponde alla necessità di rafforzare l’azione di analisi e monitoraggio dei fenomeni socio-economici attraverso un organismo capace di leggere e anticipare i profondi mutamenti in corso nei mercati e nella società per fornire informazioni utili di supporto alle politiche di sostegno e sviluppo delle imprese.

Il Centro svolge attività di studio e di analisi in ambiti diversi e inoltre, ha specifiche competenze per l’allestimento di progetti in risposta a bandi di gara per attività di studi e fa parte del Sistema Statistico Nazionale SISTAN, contribuendo così alla produzione dell'informazione statistica ufficiale.

“Si tratta di un incarico importante che, oltre ad essere motivo di orgoglio personale, rende soprattutto merito al grande lavoro svolto dalla Chambre Valdôtaine e da chi mi ha preceduto alla guida dell’Ente, nel corso degli anni – conclude Sapia - vale a dire la raccolta e dell’analisi dei dati è stato infatti un ambito nel quale la nostra Camera di commercio si è impegnata a fondo, nella convinzione che ogni decisione, per essere realmente efficace, debba basarsi su dati puntuali e aggiornati”.