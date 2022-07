Morto Paolo Grossi, presidente emerito della Consulta

È morto Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale. «Per nove anni giudice e poi autorevole presidente della Corte costituzionale, è stato un maestro del diritto, un uomo di grande cultura, investita nell’insegnamento, nella ricerca, nella vita delle istituzioni della Repubblica – ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – La sua scomparsa è motivo di tristezza per tanti italiani che hanno potuto giovarsi dei suoi insegnamenti».

L’Associazione Autonomie Beni Comuni della Valle d’Aosta ha appresso con dolore la notizia della scomparsa del prof. Paolo Grossi, presidente emerito della Corte costituzionale, storico del diritto italiano e professore per oltre quarant’anni all’università di Firenze. Egli fu Maestro universalmente riconosciuto della scienza giuridica ed in particolare della storia del diritto, a lui si deve un contribuito fondamentale per la riscoperta e il rilancio nel nostro Paese dei domini collettivi. Proprio in questi giorni, nei quali il Consiglio regionale sta lavorando al disegno di legge di riforma delle Consorterie, l’Associazione ABC ci tiene ad esprimere, unitamente al profondo cordoglio, la riconoscenza per gli insegnamenti e i raffinati studi del Prof. Grossi.