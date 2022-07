Aosta: Giunta Nuti avvia confronto pubblico ‘Il bene della capitale'

“Auspichiamo una partecipazione numerosa e variegata affinché la complessità di opinioni si trasformi in ricchezza, e conduca alla sintesi di un patto di collaborazione tra generazioni e tra stakeholders con interessi diversi, all’insegna del giusto equilibrio, per il bene di Aosta che attualmente vive il paradosso di essere considerata, da alcuni, una città non a misura di giovani, e di essere vista da altre persone, come una mecca del divertimento sfrenato e senza regole”. Samuele Tedesco, assessore alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco, commenta così l’evento in programma martedì 5 luglio.

Il salone conferenze della Biblioteca “Ida Desandré” di viale Europa, 5, martedì 5 ospiterà un incontro pubblico nell’ambito del progetto “MoVdA”, volto a stimolare il confronto tra attori sul territorio al fine di sviluppare forme di svago e una vita notturna sana e responsabile.

L’incontro, al quale prenderanno parte il sindaco Gianni Nuti, la vicesindaca Josette Borre e l’assessore alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco, intende porsi quale momento di riflessione e moderazione sui tema della corretta gestione della cosiddetta “movida”, contemperando i legittimi interessi degli operatori economici, il desiderio dei giovani per il divertimento e la vita notturna e il diritto dei residenti al riposo nelle zone dove l’attività dei pubblici esercizi è più concentrata (centro storico e viale Conte Crotti).

Il progetto “MoVdA”, la cui attivazione è prevista tra gli obiettivi operativi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, vuole attivare un percorso di moderazione tra cittadini e esercenti dei locali per la gestione del fenomeno “Movida”. Lo scorso 13 giugno si è svolto un primo incontro nel corso del quale gli Amministratori comunali hanno dialogato con i titolari di alcuni locali di Aosta, affrontando temi quali gli orari di apertura e di eventuali animazioni musicali, e il volume della musica diffusa.

Con l’appuntamento del 5 luglio la riflessione vene allargata alla popolazione per analizzare le criticità maggiori, individuando gli ambiti più urgenti su cui intervenire al fine di migliorare la gestione del fenomeno.