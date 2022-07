Papa Francesco, nuovo no all'aborto ed esclude sue dimissioni

In una intervista alla Reuters Papa Francesco torna a condannare l’aborto, paragonandolo alla “assunzione di un sicario: è legittimo, è giusto, eliminare una vita umana per risolvere un problema?”. Non si esprime tuttavia sulla sentenza della Corte Suprema USA che ha di fatto abolito il diritto all’aborto.

Francesco ha parlato anche della sua salute, smentendo sia ogni ipotesi – allo stato attuale – di sue dimissioni e sia la asportazione di un cancro, lo scorso anno.

Sulle condizioni del suo ginocchio il Pontefice ha detto: “Sto bene, sto lentamente migliorando”.

Infine i viaggi. Dopo il viaggio in Canada, a fine mese Francesco non esclude di andare a Mosca e a Kiev. “Vorrei andare in Ucraina, e volevo prima andare a Mosca. Ci siamo scambiati dei messaggi a questo proposito, perché pensavo che se il presidente russo mi avesse concesso una piccola finestra per servire la causa della pace... E ora è possibile, dopo il mio ritorno dal Canada, che io riesca ad andare in Ucraina. La prima cosa da fare è andare in Russia per cercare di aiutare in qualche modo, ma vorrei andare in entrambe le capitali”.