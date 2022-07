Alla scoperta dei luoghi sacri e di storia della Valle d'Aosta

I santuari in Valle D’Aosta sono importanti luoghi di fede e di aggregazione che richiamano a sé folle di fedeli.

Eremi e santuari, questi ultimi solitamente mariani, sono solitamente edificati in luoghi solitari sulle pendici delle montagne, posizionati in luoghi dove vi furono ritrovamenti fortuiti di statue della Madonna ed intorno ai quali vi è una forte venerazione.

La stagione estiva è tempo di viaggi. Giovanni Paolo II aveva esortato, durante il tempo delle ferie, a visitare anche i luoghi di pellegrinaggio dedicati alla Madre di Dio. È ciò che fanno milioni di credenti ogni anno.

Con la speranza che la pandiamia sia suparta la Diocesi di Aosta ha organizzato un pellegrinaggio in sei santuari mariani della Valle. Si inizia il 10 luglio da Notre Dame de la Guérison di Courmayer e si finisce il 25 settembre al santiaria Maria Immacolata di Aosta.

Il santuario Notre Dame de la Guérison situato in località Berrier, è tra i santuari più conosciuti e frequentati della Valle d’Aosta. Sin dagli inizi del Settecento era venerata nella zona una statua della Madonna, dapprima esposta in una semplice nicchia, poi trasferita in un oratorio, demolito nel 1767 in seguito a controversie sorte tra il parroco e il proprietario, Michel-Joseph Lanier.

La statua fu trasferita in una cappella intitolata alla Visitazione della Vergine, fondata nel 1782 da Jean-Michel Truchet poco a monte dell’attuale santuario e distrutta nel 1919 dall’avanzamento del ghiacciaio. Nel 1821 si deliberò di costruire un nuovo edificio su cui, nel 1867, venne elevata la chiesa attuale, ulteriormente ingrandita nel tempo anche grazie a pie do­nazioni.

Consacrato dal vescovo Jans nel 1868, il santuario ha la pianta a forma di croce latina, Gli altari, e­seguiti dallo scultore Fumasoli, di Lugano, conservano dipinti di Giuseppe Stornone. A testimonianza della secolare devozione rivolta verso la Vergine qui venerata, le pareti della chiesa sono tappezzate di quadri, tavolette e oggetti ex-voto.

EVENTI DEL SANTUARIO

–Apertura annuale dal 02 luglio al 30 settembre

-Feste patronali: 02 luglio Festa della Visitazione e Raduno delle Guido Alpine di Courmayeur

08 settembre Festa della Natività della Beata Vergine Maria e Processione delle Parrocchie del Valdigne

-Sante Messe: dal 02 luglio al 08 settembre tutti i giorni alle 11.00 e alle 17.00

dal 08 al 30 settembre tutti i giorni alle 16.00