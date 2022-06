Ammontano a 48 mln di euro i lavori manutenzione straordinaria traforo Monte Bianco

A partire dalla fine del mese di agosto e fino alla metà di novembre 2022, il Traforo del Monte Bianco realizzerà due progetti di rilevo: il risanamento di una porzione di impalcato stradale e il completo rifacimento della pavimentazione stradale con interventi conservativi su tutte le superfici in cemento dell’impalcato stradale per l’intera lunghezza della galleria.

Complessivamente i due interventi rappresentano, comprese le lavorazioni sin qui già eseguite, un impegno economico di 48 milioni di euro. Le modalità e le tempistiche di realizzazione di questi interventi sono state studiate al fine di limitare il più possibile il disagio agli utenti che risiedono nei territori collegati dal Traforo del Monte Bianco. In questo ambito ci si è orientati, ove possibile, per chiusure contenute alle ore notturne e nei periodi di minore impatto.

Il calendario previsionale sotto riportato comprende altresì le periodiche interruzioni della circolazione necessarie alla realizzazione di altre attività di manutenzione della galleria o allo svolgimento di esercitazioni di sicurezza.

Risanamento dell’impalcato stradale

Dopo la realizzazione, in maggio e giugno 2022, delle attività propedeutiche alla ripresa dei lavori, il cantiere di risanamento di una porzione di impalcato stradale riprenderà alla fine del mese di agosto 2022. Detti lavori, avviati nella primavera del 2021, erano stati interrotti dopo 11 notti di lavori a causa del ritrovamento di materiali contenenti amianto nella zona di cantiere. Durante queste 11 notti, erano stati sostituiti quasi 400 metri di impalcato (corrispondenti a 152 solette prefabbricate da 2,5 metri ciascuna).

Nei mesi successivi, si sono susseguite molteplici attività, volte all’individuazione della presenza di amianto e allo studio delle migliori soluzioni di intervento, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e consentire il completamento delle attività. Dopo un accurato lavoro di ricerca e diagnostica relativa alla presenza di materiali contenenti amianto, tra l’autunno del 2021 e la metà di aprile 2022 è stato possibile completare i lavori su questa tratta di 400 metri con la realizzazione degli interventi integrativi necessari, quali la posa dei marciapiedi, l’impermeabilizzazione, la stesura del manto stradale definitivo a copertura dei nuovi elementi di impalcato, la segnaletica orizzontale.

Parallelamente, si è proceduto alla riprogramma‐ zione delle attività di sostituzione di altre 46 solette. Nell’intento di garantire – per la stagione turistica estiva – la fruibilità di questa via di comunicazione strategica per l’economia locale ed europea, il cantiere di risanamento dell’impalcato stradale riprenderà a fine agosto. Il suo completamento è previsto per il 6 ottobre, operando unicamente in orari notturni in

Queste attività comporteranno 22 interruzioni notturne infrasettimanali tra il 29 agosto e il 6 ottobre 2022

Rifacimento della pavimentazione stradale su tutta la lunghezza della galleria 20 anni dopo la riapertura al traffico nel marzo 2002, il Traforo del Monte Bianco ha avviato nel 2021 il progetto di rifacimento degli asfalti sull’intera lunghezza della galleria e di risanamento delle parti superiori delle solette sulle quali poggia il piano viabile.

