Presto in Consiglio Valle approdano le indennità per medici e infermieri

L'articolato introduce, per il triennio 2022/2024, un’indennità sanitaria temporanea per il personale della dirigenza medica e il personale infermieristico titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno con l’Azienda USL della Valle d’Aosta che integra il trattamento economico nella misura mensile determinata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Tale indennità sostituisce quella già istituita dalla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024, oggetto di ricorso davanti alla Corte costituzionale, tutt’ora pendente. “La proposta legislativa varata oggi dalla Giunta discende da un confronto intercorso, nell’ambito della leale collaborazione interistituzionale, per il tramite del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, con i Ministeri interessati, per superare le criticità emerse e sfociate nel citato contenzioso pendente dinanzi alla Corte costituzionale”, spiega l’Assessore Roberto Barmasse.

“Con l’adozione di ulteriori atti – aggiunge l’Assessore Barmasse – affronteremo presto anche la questione relativa all’indennità di cui potranno beneficiare i medici e gli infermieri assunti part time a tempo indeterminato”.