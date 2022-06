Cordoglio in Valle, nel Cai e a Verres per morte Ruggero Zanola

Profondo cordoglio per la scomparsa di Ruggero Zanola, avvenuta oggi 30 giugno 2022, all’età di 68 anni.

Componente storico del Carnaval Historique de Verrès fin dal 1972 come figurante e membro del comitato organizzatore dal 1991 al 2018, rivestendo il ruolo di Presidente dal 2002 al 2015.

Attualmente Presidente della sezione CAI di Verrès

Ruggero è stata una persona speciale, gli ero profondamente affezionata, dice Susy Vallino attuale Presidente del Carnevale storico di Verrès. Una persona soprattutto generosa nell’animo. Sono stata sua segretaria e mi ha accompagnata come vice nel mio primo mandato da Presidente. Sempre sorridente e disponibile con tutti, non l’ho mai visto arrabbiato o scocciato. Non si è mai risparmiato nel dispensare consigli e non ha mai fatto mancare il suo sostegno. Anche in questi ultimi mesi, pur provato dal dolore, non si è risparmiato nel consigliarci e supportarci nell’organizzazione della 73esima edizione del carnevale e soprattutto nell’organizzare i festeggiamenti dei 70anni della sezione CAI di Verrès.

Il comitato del Carnevale di Verrès si stringe al dolore dell’adorata moglie Neva Giovannini, dell’affezionata figlia Valentina e del papà Ettore e della sorella Cosetta con le rispettive famiglie