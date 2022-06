Saint-Rhémy-en-Bosses: Torna il JAMBON DAY

La Proloco di Saint-Rhémy-en-Bosses in collaborazione con l’Amministrazione Comunale organizza nella giornata del 10 luglio il “JAMBON DAY”, manifestazione gastronomica in cui viene dato risalto al prodotto tipico della zona, il il Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP.

La manifestazione, dopo 3 anni di assenza forzata causa Covid, si ripresenta all’attenzione degli amanti delle specialità nostrane con l’obiettivo di rilanciare questo prodotto d’eccellenza.

I visitatori potranno quindi degustare il famoso Jambon locale e altre specialità della zona quali il Jambon alla Brace di Saint-Oyen, l’Hamburger valdostano, e, dando continuità alle collaborazioni con il vicino Canton Vallese, la Raclette di Bagnes.

La manifestazione avrà inizio alle ore 9 e si concluderà alle ore 18, in cui nella via del capoluogo sarà presente un mercatino enogastronomico in cui si potranno trovare anche i 4 DOP della Valle d’Aosta ( il Vallée d'Aoste Jambon de Bosses DOP, Lardo d’Arnad, Fontina e Fromadzo).

Nell’arco della giornata verrà svolto anche il primo trofeo Jambon de Bosses di petanque, gara a terne fisse, in cui saranno presenti massimo 20 formazioni divisi in 4 gironi di 5 squadre ciascuno. Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdi 8 luglio prenotandosi ai n°3485128969 – 3386817294.

I ragazzi tra i 7 e gli 11 anni avranno occasione di trascorrere la loro giornata partecipando alla giornata della robotica presso la Biblioteca, 3 laboratori in cui si potranno costruire Lego che verranno usati medianti dispositivi elettronici. La durata dei 3 laboratori sarà di 2 ore e avranno inizio rispettivamente alle 10.30, 14.00, e 16.00.